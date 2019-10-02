Büyük Ev Ablukada 19 Ekim’de Volkswagen Arena sahnesinde

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Bugün Bugün iletişimden kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Özellikle ikili ilişkilerinize dikkat etmenizde fayda var. Gün içinde endişe duyduğunuz konular ön planda olabilir. İlgilendiğiniz bazı konular size kriz çıkarabilir. Finansal konuda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde duygu derinliği içinde olacağınız anlar var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Eşinizle ilgili konularda dikkatli olmaya çalışın. İletişimden kaynaklı problemler yaşayabilirsiniz. Gün içinde keyifli koşullar söz konusu. İlgilendiğiniz işlerinizde sezgilerinizden yararlanabilirsiniz. Sizi uğraştıran durumlardan kaçınmaya dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde güven ve paylaşım içinde olacağınız kişilerle birlikte olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Çalışma hayatınızdaki sorunların üstesinden geleceğiniz bir gündesiniz. Bazı konuları değiştirip dönüştürmek isteyebilirsiniz. Akıcı koşullar söz konusu. İşlerinizde daha fazla risk alabilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İlerleyen saatlerde gizli kalmasını istediğiniz konular gündeme gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün keyif aldığınız işlerle uğraşmak isteyebilirsiniz. Kendinizi rahat ifade edeceğiniz insanlarla görüşmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlere yön vermek iyi olacaktır. Sezgilerinizi kullanırsanız işlerinizi kolayca halledebilirsiniz. Hobileriniz için harcama yapabilirsiniz. Eviniz için yapacağınız değişiklikler için uygun bir gündesiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün ev hayatınızla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Ailenizle ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda akıcı koşullar söz konusu. Keyif aldığınız işlere yönelebilirsiniz. Farklı şeyler yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde güven hissiyatı içinde olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün iletişim açısından yoğun bir gündesiniz. Hareketli olmanız sizi keyifli kılacaktır. Gün içinde gelecek kısmetleri iyi değerlendirmenizde fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda sezgilerinizi kullanabilirsiniz. Bazı işlerinize rahatça yön verebileceksiniz. İlerleyen saatlerde ikili ilişkileriniz daha fazla önem kazanabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Bütçeleme yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeteneklerinizi kullanmanız sizi başarıya götürecektir. Hayallerinizin peşinden gitmek isteyebilirsiniz. Başkalarından alacağınız desteklerle işlerinize yön vermek kolay olacaktır.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yeni niyetler içinde olabilirsiniz. Kişisel olarak önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bedensel sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. İkili ilişkiler önem kazanabilir. İmaj değişikliği yapmak size iyi gelebilir. Gün içinde akıcı koşullar söz konusu. Arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün bilemediğiniz konularla ilgili endişeler yaşayabilirsiniz. İç dünyanıza döneceğiniz zamanlar var. Kendinizi hapsedilmiş hissedebilirsiniz. İletişimden kaynaklı yanlış anlaşılmalardan etkilenmemeye çalışın. Hayallerinizin peşinden gitmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi daha fazla derin duygular içinde hissedebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Arkadaş gruplarıyla görüşmek size iyi gelecektir. Sosyal konular daha fazla ilginizi çekebilir. Sorumlu olduğunuz konularda hayal gücünüzü kullanabilirsiniz. Hevesli olduğunuz konularda daha fazla şey öğrenmek isteyebilirsiniz. Olumlu koşullar söz konusu.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Üstlerinizle iletişiminizin rahat olduğu bir gündesiniz. Kendinizi iyi bir şekilde ifade gösterebileceksiniz. Başkalarından gelecek desteklerle sorumlu olduğunuz konuları daha iyi yönetebilirsiniz. Akşam saatlerinde derin paylaşımlar içinde olacağınız zamanlar var.Devamını Oku Devamını Oku