Büyük Ev Ablukada Volkswagen Arena'ydı
Sahne enerjileri, müzikal ve sanatsal stilleri ile dikkat çeken Büyük Ev Ablukada, Birlikte Güzel sunumuyla 19 Ekim’de Volkswagen Arena sahnesindeydi.
Samimi duruşlarıyla, seyircisine aradığından fazlasını sunan Büyük Ev Ablukada; elektronik müziğe adım attığı “Fırtınayt” ve eski parçalarıyla Volkswagen Arena’da dinleyicileriyle buluştu.
Grup konserde; Güneş Yerinde, Hoşçakal Kadar, Hayaletler, Ne Deve Ne Kush, En Güzel Yerinde Evin gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.
Gruba “Hoşçakal Kadar” şarkısında Tamburada, Dandadadan ve Kara Orkestra ile birlikte yaptığı projelerle tanınan; söz yazarı, besteci ve saksafon sanatçısı Korhan Futacı eşlik etti.
“İnsanoğlu” şarkısıyla konseri bitiren grup seyircilerin yoğun ısrarıyla sahneye geri döndü.
Volkswagen Arena’daki yüksek enerjili konserde grubun şarkılarına 2 bin 500 kişi danslarıyla eşlik etti.
Volkswagen Arena’da gelecek programda yer alacak isimler arasında; Yüzyüzeyken Konuşuruz, Fizy konserleri ve Ezhel gibi isimler yer alıyor.