21.10.2019 - 15:11 |
Büyük Sandalyeden Şarkılar'ın ilk konuğu: Şenay Lambaoğlu
Şenay Lambaoğlu, geçtiğimiz akşam Büyük Sandalyeden Şarkılar konseptinin ilk konserini muhteşem bir performansla gerçekleştirdi.
Dönemin en özgün ve güçlü kadın vokallerinden Şenay Lambaoğlu, geçtiğimiz akşam Büyük Sandalyeden Şarkılar konseptinin ilk konserini muhteşem bir performansla gerçekleştirdi.
Son projesi Aman Avcı şarkısında anonim bir Azerbaycan türküsüne kattığı yorum ile beğeni toplayan sanatçı, Anadolu Yakası'nda gerçekleşen konseri boyunca repertuvarında hem kendi şarkılarına hem de cover şarkılara yer verdi.
Saksafonda Batu Şallıel, piyanoda Kaan Bıyıkoğlu, kontrbasta Caner Üstündağ ve davulda Erdem Göymen'in Şenay Lambaoğlu'na eşlik ettiği etkinlikte, sanatçının güçlü sesi ve performansı dikkat çekti.