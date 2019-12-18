Büyülü satırlar kitap listelerini altüst etti

İKİNCİ KİTABIN ADI: YANILGI

Yazar Yanılgı kitabında önyargılardan kurtulup hayatımızı yeniden inşa etmemiz gerektiğini söylüyor.

Gül, sermayesi yanılgı olan hayatımızda saadete ulaşmanın mümkün olmadığını, harekete geçilmesi gerektiğini ve kitabını okuyan herkesin muhakkak satırlarda kendilerinden bir şeyler bulacaklarını söylüyor.



ÖNYARGILARDAN DERHAL KURTULUN



Kime, neye olursa olsun önyargı iyi bir şey değil. Yanılgı kitabının da temellerini zaten önyargı oluşturuyor. Serkan Gül hocanın kurucusu olduğu Sümbül Efendi İlim ve Hizmet Vakfı’nın da kuruluş amaçları arasında, yanılgılara, önyargılara teslim olmamak, herkesi kucaklamak gibi sahip olmamız gereken temel nitelikler var.



SORGULAYIN DİYOR EZBER BOZUYOR



Muhammed Serkan Gül hem sohbetlerinde hem de kitaplarında sorgulamanın altını çiziyor.

Kendimizi, hayatımızı, hayatımızdakileri ameliyat masasına yatırma zamanının geldiğini Yanılgı kitabında en doğru ve sürükleyici cümlelerle anlatıyor. Ülkemizdeki vakıf algısınında Sümbül Efendi İlim ve Hizmet Vakfı sayesinde değişeceğine inanıyor. Çünkü Gül’ün hayata geçirdiği ve geçireceği projeler kimseyi ayırmıyor genç yaşlı, zengin fakir, sağcı solcu veyahutta dinsel, ırksal ayrım yapmıyor. Hangi kesimden olursa olsun herkesi saran projelere, yardım etkinliklerine, bilgilendirme sohbetlerine imza atıyor.