Can Bonomo'nun ilk yönetmenlik deneyimi: Ruhum Bela

Kilyos'tan Maslak'a kadar İstanbul'un çeşitli lokasyonlarında iki günde çekimleri tamamlanan klipte, sanatçının müzisyen dostları, yakın arkadaşları, takipçileri ve çocuklar olmak üzere yaklaşık 100 kişi rol aldı.

Can Bonomo'nun küçüklüğünü canlandıran bir çocuk ile açılışı yapan klip, şarkının enerjisi ve sözleri ile uyum içerisinde olan dinamik tavrıyla dikkat çekiyor.

Can Bonomo: ''Ruhum Bela kocaman bir ailenin portresi.''

Ruhum Bela klibi ile yönetmenlik konusundaki yeteneklerini ilk defa izleyici ile buluşturan Can Bonomo, duygularını şu sözlerle anlattı:''5. albümümüz Ruhum Bela’ya adını veren şarkının klibinin çekimlerini tamamladık. İlk yönetmenlik sınavımı yıllardır beraber klip çektiğim, Murat Tuncel gibi başarılı bir görüntü yönetmeni, muazzam ekibi ve yakın dostlarımın yanında vermek benim için çok büyük bir şanstı. Klipte bizleri yalnız bırakmayan takipçilerimize ne kadar teşekkür etsem az. Aslında kısacık bir süreç içerisinde kocaman ve sonsuz bir anı inşa etmemize olanak sağlayan herkese teşekkür etmek isterim. ‘’Ruhum Bela’’ birbirini yakından tanımasa da aynı dili konuşan, aynı dertten muzdarip ve birbirini çok iyi anlayan kocaman bir ailenin portresi olarak Türkiye Müziği tarihinde yerini alıyor. Umarız izlerken bizim gördüklerimizi görür, bizim aldığımız keyfi alabilirsiniz.''

Can Bonomo'nun hem yazıp hem yönettiği ilk klibi olan Ruhum Bela, 24 Ekim tarihinde tüm müzik kanalları ve dijital platformlarda.