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03.10.2019 - 16:32 |

Çay ağacı yağının gücüyle cildiniz yenilensin!

The Body Shop cilt bakımı rutininiz için yepyeni bir ürünle karşınızda! “Do it yourself” (Kendin Yap) trendini üstlenerek doğadan ilham alan “Tea Tree Anti-Imperfection Peel-Off Mask- kusur giderici soyulan maske” ile eğlenme ve cilt yenileme bir arada! Üstelik çok da kolay. Suyla karıştırıp yüzünüze sürün ve kuruyunca soyun. Hepsi bu kadar!

Çay ağacı yağının gücüyle cildiniz yenilensin!

The Body Shop ikonik cilt bakım ürünü çay ağacı yağı ailesine yepyeni bir ürün ekledi. “Do it yourself” trendinden hareketle yaratılan “kusur giderici soyulan maske” ile sıra dışı bir deneyim sunuyor. Cildi arındırmak ve tıkanmış gözenekleri açmak için çay ağacı yağı ile zenginleştirilen bu ürün, bilindik soyulan maskelerinin aksine son derece nazik. Acıtmadan ve kurutmadan yumuşak dokunuşlarla ciltten soyuluyor.

Üç etkili güzellik

Kusur giderici maskenin cilt üzerinde üç etkisi var: İlki, uygulamadan sonra cildinizi yenilenmiş ve gözeneklerin açıldığını hissedeceksiniz. İkincisi, ilk kullanımdan itibaren daha duru görünen ve daha yumuşak bir cilde sahip olacaksınız. Üçüncüsü de, gözenekler sıkılaşırken siyah nokta görünümü azalır ve cildiniz pürüzsüz görünür. Evde kolayca yapılabilen bu maskenin eğlenceli macun kıvamı ile cildinizi nazikçe temizler.

Karıştır ve uygula!

Haftada bir gün uygulayabileceğiniz The Body Shop kusur giderici maskenin kullanımı oldukça kolay. Evde kendi başınıza zahmetsizce uygulayabilirsiniz. Maskenin içinde yer alan kaptaki çizgiye (yaklaşık 21 ml) kadar su ekleyip pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırın. Sonrasında elinizle ya da bir spatula yardımıyla cildinize sürün. 5-10 dakika bekleyin. Sonrasında soyarak çıkartın ve cildinizi durulayın. İşte bu kadar basit!

Yüzde 100 vegan içerik

Çay ağacı bitkisinin antibakteriyel özelliğinden faydalanan bu maske zengin bir içeriğe sahip. Yerel Ticaret ile üretilen çay ağacı yağının odak noktasında, arındırıcı özellikleri ile bilinen aromatik limon ağacı ile nemlendirici ve pürüzsüzleştirici E vitamini bir araya geliyor. Bu mucizevi ürünün çok önemli bir özelliği daha var. O da Tea Tree Kusur Giderici Soyulan Maske’nin ambalajının tamamen geri dönüştürülebilir olması.

Çay ağacı mucizesi

The Body Shop’un organik çay ağacı yağı, çay ağacının yassı yapraklarından damıtılma yoluyla elde edilen esans bir yağ. Bu yağ cilt üzerinde mucizevi etkilere sahip. Siyah noktaların görünümünü azaltıyor. Cildin PH seviyesini dengeliyor. Cilt kızarıklıklarını azaltıyor. Daha temiz ve pürüzsüz bir cilt yaratıyor. Akne lekelerinin giderilmesine yardımcı oluyor.

 

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