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25.07.2019 - 13:51

Ceza’dan çocuklara özel rap şarkısı

Ünlü rapçi Ceza, Cartoon Network’ün “Çizgi Film Gurmeleri” için stüdyoya girdi.

Ceza’dan çocuklara özel rap şarkısı

Yeni çizgi filmleri, internet sitesi ve oyunlarını çocuklarla buluşturan Cartoon Network, çocuklara “Yeni Cartoon Network’ü denediniz mi?” diye sorduğu imaj kampanyası için ünlü rapçi Ceza ile bir araya geldi. Ceza, kampanya kapsamında hazırlanan yeni Youtube serisinde çocukları, “Çizgi Film Gurmeleri” olarak konumlandıran Cartoon Network’ün yenilenen dünyasını eğlenceli bir şarkıyla anlattı.

Çocuklar için ilk kez mikrofonun başına geçen Ceza, tüm çocukları kendisiyle rap yapmaya ve eğlenmeye davet etti.

Ceza: Bu bir hayal ortaklığı

Çocuklar için bir rap şarkısı yapmanın hayali olduğunu söyleyen Ceza, “Cartoon Network ile “Yeni Cartoon Network’ü denediniz mi?” isimli imaj kampanyası için bir araya geldik. Yeni imaj kampanyası için çocukları “gurme” olarak konumlayan Cartoon Network, en iyi çizgi filmi konusunda uzman olan çocukları anlatmak ve çizgi film gurmelerine seslenmek için bir rap şarkısı yapmak istediğini söyledi. Ben de uzun zamandır çocuklar için bir şarkı yapmak istiyordum. Bu sebeple iş birliğimiz bir hayal ortaklığına dönüştü” dedi. Çocukların şarkıda kendilerini bulacaklarını belirten Ceza, “Ritmi ve sözleri ile çocukların dünyasını çok iyi anlattığımıza inanıyorum bu yüzden de şarkıyı çok seveceklerine eminim” diye konuştu.

Ceza çocuklara ilham verebilecek bir isim

Bir çocuk kanalı olarak iş birliklerinde çocuklara ilham verecek isimlerle bir araya gelmeyi önemsediklerini WarnerMedia Türkiye ve Ortadoğu Pazarlama, Dijital ve PR Direktörü Esti Pekdemir, “Çocukların son zamanlarda rap müziğe olan ilgisinin artmasıyla biz de bir rap şarkısını kampanyamıza dahil etmek istedik ve aklımıza gelen ilk isim çocukların da severek dinlediği Ceza oldu. Ayrıca, Türkiye Olimpiyat Komitesi tarafından şeref diploması ve Fair Play ödülüne layık görülen ilk müzisyen olan ve hem kariyeri hem de karakteriyle övgü alan sanatçı Ceza ile bir araya gelmek bizim için çok kıymetli” dedi.

Bizim için her çocuk bir çizgi film gurmesi

Çizgi Film Gurmeleri şarkısının Cartoon Network’ün yenilenen renkli dünyasını en iyi şekilde anlattığını belirten Pekdemir, “Bize göre çocuklar çizgi filmlerin gurmesi yani çizgi filmleri en iyi anlayan uzmanlar. Bu bakış açımızı “Yeni Cartoon Network’ü denediniz mi” isimli imaj kampanyamız ile anlatmak istedik. Aslında bu kampanyada her biri birer gurme olan çocuklara kanalımızdaki yenilikleri denettirmek daha doğrusu tattırmak istiyoruz. Bu iç görüyle çıktığımız yolda ortaya çıkan Çizgi Film Gurmeleri şarkısı çocukların uzmanlığını ve renkli dünyasını çok iyi yansıtıyor” diye konuştu. Şarkıyı duyar duymaz çok sevdiklerini belirten Pekdemir, “Şarkı sözleri ve ritmi ile hemen aklımıza kazındı. Çocukların da çok seveceğine eminim, özellikle Ceza’nın ustalıkla söylediği hızlı bölümleri nasıl söyleyeceklerini çok merak ediyorum” diye konuştu.

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