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26.11.2019 - 12:00 |

Chia tohumunun faydaları nelerdir? Chia tohumu nasıl kullanılır, nasıl tüketilir?

Chia tohumu nasıl kullanılır sorusu özellikle son yıllarda daha çok karşımıza çıkan bir soru oldu. Bunun sebebi ise Chia tohumunun daha çok popüler bir hale gelmesi ve merak edilmesi. İnsan vücudu için birçok faydayı içinde barındıran Chia tohumu nasıl kullanılır öğrenerek çok daha sağlıklı bir vücudun sahibi olabilir, sağlıklı bir ürünü daha hayatınıza katabilirsiniz. Chia tohumu nasıl kullanılır, faydaları nelerdir sizler için derledik, yazımıza göz atmadan geçmeyin.

Chia tohumunun faydaları nelerdir? Chia tohumu nasıl kullanılır, nasıl tüketilir?

Son yıllarda en çok merak edilenlerden birisi olan Chia tohumu nasıl kullanılır sorusu sizin de aklınızı çelmeye başladıysa, yazımız sizlere iyi bir rehber olabilir. Zayıflamak için kullanılmasının yanı sıra daha birçok faydası bulunan Chia tohumu nasıl kullanılır öğrenerek bu sağlıklı ürünü sizler de deneyimleme şansı elde edebilirsiniz. Chia tohumu faydaları nelerdir sorusuna geçmeden önce bu sağlıklı ürünün ne olduğu konusunda sizleri bilgilendirici yazımıza göz atmanız faydalı olabilir. Chia tohumu nedir, işte cevabı…

Chia tohumu nedir?

Güney Amerika’da yetişen ve dünyaya yayılan bir bitki olan Chia tohumu tüm dünyada son yılların en popüler ürünlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Botanik biliminde ismi Salvia hispanica olan Chia tohumu, bu bitkiden elde edilen tohumlar olarak kullanılıyor. Aztek uygarlıklarında da kullanılır olması ile bilinen Chia tohumu Maya dilinde ‘’güç’’ anlamına geliyor. Tok tutma gibi özellikleri ile çok tercih edilen Chia tohumu nasıl kullanılır merak ediyorsanız yazımızın devamına göz atabilirsiniz.

Chia tohumu nasıl kullanılır?

Chia tohumunun faydaları nelerdir Chia tohumu nasıl kullanılır, nasıl tüketilir

Aztek uygarlıklarından günümüze uzanan bir geçmişi olan Chia tohumu ile ilgili olarak en çok merak edilen konulardan birisi Chia tohumu nasıl kullanılır sorusu. Chia tohumu son yıllarda popüler bir ürün hale gelse de uzun yıllardan beri tüketilen bir bitki tohumu türü. Siyah küçük noktacıklar halinde bir görünüme sahip olan Chia tohumu, puding şeklinde sıklıkla tüketiliyor. Ara öğünlerde tatlı tüketmek yerine Chia pudingi tüketebilir, tatlı ihtiyacınızı bu şekilde giderebilirsiniz.
Chia tohumu nasıl kullanılır için verilecek diğer bir yanıt ise sıvı içinde bekleterek kullanım olacaktır. Tohumu süt, yoğurt ya da suyun içinde bekleterek sağlıklı ve lezzetli bir biçimde tüketebilirsiniz.
Diğer bir yöntem olarak ise tohumu çiğ olarak tüketmeyi deneyebilirsiniz. Salata ve tatlılarınızın üzerine serperek kullanabileceğiniz bu tohumun çiğ tüketilmesinin hiçbir zararı bulunmuyor. Chia tohumu kullanımı için diğer bir öneri de tohumu toz haline getirerek kullanmak. Toz haline getirilmiş tohumları çay olarak tüketebilir, et yemeklerine katabilir ya da ekmek hamurunun içine katabilirsiniz. Peki bu Chia tohumunun faydaları neler? İşte cevabı…

 

Chia tohumunun faydaları

Chia tohumunun faydaları nelerdir Chia tohumu nasıl kullanılır, nasıl tüketilir

Chia tohumu nasıl kullanılır sorusunun bu kadar merak edilmesinin asıl sebebi bu tohumun her derde deva olan yapısı. İnsan vücudu için mucizevi bir bitki olan Chia tohumu faydalarını sizler için derledik, işte o maddeler…

-100 gramında 17 gram protein bulunan Chia tohumu ideal bir protein kaynağı.
-Cildi daha genç ve parlak gösteren Chia tohumunun etkili olabilmesi için düzenli bir şekilde kullanılması gerekiyor.
-Chia tohumunun faydaları arasında tok tutucu özelliği de yer alıyor. Bu sayede kilo alımını dengelemek mümkün.
-Tam bir lif deposu olan tohumun 100 gramı içinde yaklaşık olarak 11 gram lif bulunuyor.
-Lif bakımından zengin olan Chia tohumu bağırsak sistemini düzenliyor. Kronik kabızlık, hazımsızlık,gaz gibi sağlık problemlerini varsa düzenli olarak Chia tohumu tüketmelisiniz.
-Omega 3 yönünden de zengin olan bu tohumu bu özelliği ile kanser hücrelerini önlüyor ve beyni koruyor.
-Chia tohumunun faydaları arasında gün boyu enerji vermesi ve kişiyi dinç tutması da yer alıyor.
-Kan şekerini dengeleyen Chia tohumu diyabet hastalığını önlüyor.
-Kalsiyum ve A vitamini yönünden de zengin olan tohumu, diş sağlığını korumasının yanı sıra kas gelişimine de yardımcı oluyor.
-Hamile kadınlar için ideal bir besin türü olan Chia tohumu bebeğin sağlıklı gelişiminde oldukça büyük bir etkiye sahip olabilir.

 

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