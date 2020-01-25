Cildinizi Sevgililer Günü'ne hazırlayın

Yılın en romantik gününe hediyenizi, kombininizi ve randevunuzu hazırladınız. Peki ya cildiniz?

Sevgililer Günü'nde kusursuz görünmenin sırrı parlak ve sağlıklı bir ciltten geçiyor. İlk önce cilt bakımınızın temelini oluşturmak için bir uzmana gözükmeniz, cildinizde oluşan alerjik reaksiyonları ve yanlış tedaviler sonucu istenmeyen sonuçları önleyecektir.

Bütün süreci gerçekleştirdiyseniz, aşağıdaki öneriler 14 Şubat günü, cildinizin mükemmel gözükmesini sağlayacak!

1. Ölü derilerden arının

Ölü cilt, siyah noktalar ve istenmeyen yağ tabakaları... Cildinizi olduğundan problemli gözükmesini sağlayacaktır. Bu fazlalıklardan kurtularak cildinizi kendi özgün parlaklık ve canlılığına kavuşturun. Cildinize canlılık katmak için C vitamini, papaya ve yeşil çay gibi ürünlerden yararlanabilirsiniz.

2. Stresten uzak durun

Stres, birçok hastalıkta olduğu gibi cilt güzelliği ve sağlığında da baş düşman olarak ilan ediliyor. Bu neden ile sıkıntılı günlerinizi, cildinize yansıtmamak adına; kendinize daha sessiz ve huzurlu geçireceğiniz süreçler oluşturun.

3. Rahatsız olduğunuz noktalar müdahale için çok beklemeyin

Sevgililer Günü'nden bir gün önce cildinize uygulayacağınız tek şey nemlendiriciler! Botox yaptırmak ya da herhangi bir müdahalede bulunmak için 1 hafta öncesinden işe koyulun. Böylece işlemlerin gerçek sonuçlarını görebilecek ve istenmeyen kızarıklık ve reaksiyonlar yaşamamış olacaksınız.

4. Dudak ve göz çevresi

Sevgililer Günü'nde gözlerinizin ışıltısı ve dudaklarınızın sağlıklı ve nemli görüntüsüyle partnerinizi oldukça kolay etkileyebilirsiniz. Göz çevresi, olumsuz koşullardan oldukça etkilenen ince bir deriye sahip olduğu için, bu noktada göz çevresi bakımını tüm cilt bakım rutinine yaymanız çok önemli. Bunun yanı sıra, çatlamış dudakları geride bırakıyor, Sevgililer Günü'nü nemli ve sağlıklı dudaklar ile geçiriyoruz!