Cilt sağlığında çığır açacak formül

Amazon'un vahşi yağmur ormanlarında yetişen ve yerel halk tarafından yüzyıllardır şifa amaçlı kullanılan Altın Eğrelti Otu, yüksek antioksidan ve anti enflamatuar etkinliğiyle cilt ve beden üzerinde pek çok olumlu etkiye sahiptir.

Yapılan araştırmalar, altın eğrelti otunun ciltte güneşin zararlı ışınlarının yarattığı hasarı ve buna bağlı yaşlanma etkisini azalttığını, reaktif oksijen türü serbest radikal hasarına karşı da cilt dokusunu koruduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye'de uzmanların önerdiği tek kolajen markası olan Collagen Lift Paris'in çığır açacak yeni ürünü Luminous Gold,ciltte anti aging etkisinin yanısıra kırışıklık,elastikiyet kaybı, saç ve tırnak şikayetlerinde de etkili. Lekeli, güneş hasarlı, donuk ve solgun görünüme sahip cilt tipleri için de kullanılması oldukça ideal olan ürün her yaş için uygun.

Sıvı formuyla yüksek emilime sahip Altın Eğrelti Otu anti aging bir üründe olması gerekenleri içerisinde barındırırken, Kolajen, C Vitamini, Glutatyon, Akdeniz yosunu ve Hyaluronik asit ile cildin pekçok ihtiyacını tamamlamayı hedefliyor.

Collagen Lift Paris Luminous Gold, leke karşıtı ve yüksek antioksidan etkinliğiyle güneş koruyucu olarak da tercih edilebiliyor.