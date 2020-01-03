Cilt tipine göre temizleyici seçme rehberi

Cilt bakım rutininin en önemli adımlarından biri cildinizi temizleme kısmıdır. Bu neden ile cilt temizliğini güzel ve doğru yapmak, diğer cilt bakım uygulamalarına zemin hazırlamanızı ve bu uygulamalardan daha çok verim almanızı sağlar.

Cilt temizlemenizi yapmanız cildinizi hem fazla yağlardan arındırarak; gözeneklerin tıkanmasını engeller hem de cildinizde bakteri birikimini azaltacağından akne oluşumunun da önüne geçmiş olur.

Ancak bu noktada cilt temizleyicinizi doğru seçmek oldukça büyük önem taşır. İşte cilt tipinize göre kullanmanız gereken temizleyiciler...

Tüm yüzde yağ üretimi normal sayılabilecek ve normal cilt tipi olarak değerlendirilen ciltlerin genellikle gözenekleri kapalıdır. Bu sebep ile gözenek ve bakteri problemi çok yaşamazlar. Ancak ciltteki yağ oranını dengeli tutmak adına cilt kimyasını değiştirmeyecek yumuşak bir temizleyici kullanmak yeterlidir.

Karma ciltler ürün seçme konusunda en çok zorlanan cilt tipi olarak sayılabilir. Karma ciltler, genellikle anaklar kuruyken T bölgesi olarak adlandırılan alın, burun ve çene kısımları yağlıdır. Bu neden ile kuruluk yaşanmaması için tüm yüzdeki yağ dengesini sağlayacak olan ürünler kullanılmalıdır.

Kuru ciltlerin en çok yaşadığı cilt problemi kuruluktan kaynaklanan pullanmalardır. Kuru ve ince üst deriye sahip olan kuru ciltler oldukça hassas yapıdadırlar ve bu neden ile tahrişe açıktır. Kuru ciltler cildi nemlendirecek süt yapıdaki temizleyici ürünler tercih edebilir.

Yağlı cilde sahip kişiler, içeriğinde yağ barındırmayan, cilde nazik bakan ve sabunsuz temizleyiciler kullanılmalıdır. Böylece parlama ve aknelenme problemleri engellenecektir.