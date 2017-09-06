Cinsellikle ilgili en çok merak edilen 6 soru 6 cevap

Kadın Hastalıkları Doğum Ve Tüp Bebek Uzmanı Op.Dr.Betül Görgen bu konuları açıkladı. Günlük hayatta, kadınların çok da azımsanmayacak bir kısmı için cinsellik ağrılı ve moral bozucudur.Çünkü ideal koşulların sağlanması kolay değildir; Vajinadaki bakteriler o kadar hassas bir dengede bulunurlar ki,ne kadar temiz kalmaya ve korunmaya çalışılsa da, vajinal enfeksiyonlardan,kuruluktan ve kötü kokudan korunabilmek güç olabilir.

İşte bu konuda en çok merak edilen 6 soru ve yanıtları:

1) İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI NASIL ÖNLENİR?

Yaklaşık kadınların %50 si hayat boyu bir kez idrar yolu enfeksiyonuna yakalanmıştır.Çoğunlukla da bir kezden fazla. Üriner Sistem Enfeksiyonları sıklıkla üretrayı,mesaneyi veya böbrekleri etkileyebilir.En sık bakterilerin üretraya yerleşmesi sonucu başlar.Bakterilerin kaynağı genellikle dışkıdır..Bazen bu fekal bakteriler (bağırsak ve dışkıda) iç çamaşırı yoluyla anüsten vajinaya kolayca ulaşır,ordan da üretraya geçerler.Ama en sık bulaşma cinsel ilişki yoluyla olur çünkü penisin taşıdığı bakteriler cinsel ilişki sonucu ,kolayca üretrayı istila edebilirler.Belirtiler acı ve sıkıntı vericidir;

Bel bölgesinde yoğun ağrı

Vajina ve alt karında ağrı

Ani idrar hissi (az idrar yapmayla beraber)

İdrar yaparken ağrı ve yanma

Kanlı,koyu renk idrar

Ateş ve titreme

Anatomik olarak vajen,üretra ve anüs(makat)ün yakın komşuluğu kadında üriner sistem enfeksiyonlarını kolaylaştırır. Erkeklerde üretra uzundur ve anüse yakın değildir.Bu nedenle anatomik açıdan avantajlıdırlar.

Ayrıca çoğul partneri olan kadınlarda üriner enfeksiyonlarçok daha sıktır.

Seksten önce ve sonra idrarınızı yapın.Gerçekten doğru bir öneridir.Doğal olarak üretradaki bakterileri idrarla atarsınız.

Her zaman yaban mersini içeren bileşiklerden kullanın. Sık üriner sistem enfeksiyonu geçiren hanımlar hergün ve günde bir kez bu bileşiklerden kullanabilir.Eğer ilaç olarak almak istemiyorsanız suyunu içebilirsiniz.Bu bitki, özellikle E.coli nin mesaneye tutunamamasına neden olur. Ama yaban mersinindeki şekerin yüksek oranda olduğunu unutmamak gerekir.Çünkü şeker bazı enfeksiyonları kolaylaştırır.

2) NİÇİN ESKİSİNDEN DAHA SIK VAJİNAL KURULUK YAŞIYORUM ?

Vajinal kuruluk genellikle menapoza yaklaşan dönemlerde sorun yaratmaya başlar.Azalmış östrojen vajinal dokunun incelmesine ve zayıflamasına sebep olur.Bu da cinsel ilişkiyi zevksiz ve ağrılı hale getirir.Bu durum her yaştaki kadını olumsuz etkileyebilir.Emzirme ve gebelik sırasındaki hormonal dalgalanmalar da kuruluk sebebi olabilir.Anksiyede de vajinal kan akımını etkileyerek kuruluğa neden olabilir.

Bazı kadınlarda daha az olan “cinsel dürtüler” de vajinal kuruluk sebebi olabilirler.

Bu durum kadınların en önemli sorunlarından biri hiç kuşkusuz. Peki ne yapmalı?

Vajinal kremler

Kuruluk çok ağrı yapar. Ve ilişkinin oluşturacağı mikro tahrişler kolayca vajina ve idrar yollarının enfeksiyonuna neden olur.Bu durumda vajinal zedelenmeyi tedavi edecek kremler kullanmak ve enfeksiyon riskini azaltmak işe yarayabilir.

Kayganlaştırıcılar

Kullanılması gerçekten işe yarar.

3) BAKTERİEL VAJİNOSİS NEDİR VE NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Bakteriel vajinosis (BV) vajinada yaşayan bu bakterinin,ortamın dengesinin bozulması sonucu baskın hale gelmesinin sonucudur.Yeni bir partnerle seks yapmak ya da çoğul partnere sahip olmak veya bir şişe intim likidle vajeni yıkamak BV e yakalanma olasılığını artırır.Ayrıca semen az sayıda koruyucu bakteriye sahiptir ve BV i tetikleyebilir.Fakat bu enfeksiyon cinsel yolla bulaşmaz ve ÜSE (üriner sistem enf.) na benzer bir enfeksiyon yapmaz.

İnanılmaz ağrı,kötü koku,rahatsızlık hissi ve ağrı yapabilir. BV li kadınlar gonore,klamidya ve HIV gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara daha kolay yakalanırlar.Aynı zamanda pelvik enfeksiyon gelişme riski daha fazladır.BV olan ya da geçmişte hikayesi olan kadınlarda erken doğum yapma olasılığı yüksektir.

Kendinizi koruyun,prezervatif kullandırın

Nemli çamaşır giymeyin Islak mayoyla oturmak ya da spor sonrası kıyafetini değiştirmemek BV e davetiye çıkartır.Kolayca vajen dengesi bozulabilir.

Nasıl tedavi edelim?

Vajina yaklaşık 5 çeşit bakteri türüne ev sahipliği yapar.Çalışmalar BV li kadınlarda yararlı bakterilerin yoğunluğunun daha az olduğunu gösteriyor.BV olan kadınlar beslenmelerine de dikkat etmeliler.Yoğurt ve fermente gıdaları bol tüketmeliler.Karbonhidrat ve şekerden uzak durmalılar.

4) PARTNERİMİN PENİSİ BANA GÖRE ÇOK BÜYÜK OLABİLİR Mİ?

Bu soru pek çok kadının aklını meşgul eden sorulardan biridir.Ancak bu konuda endişelenmeye hiç de gerek yok çünkü vajina kolayca esneyerek uyum sağlayabilen bir organdır.Cinsel uyarılmayla vajina genişler.Ama uyarılma yeterli olmazsa vajen genişlemez ve ilişkide ağrı duyulabilir. Üstelik ereksiyona ulaşıldığında hemen hemen bütün penisler yaklaşık aynı boyuta gelir.

5) GENİTAL BÖLGEDEKİ KÖTÜ KOKU NASIL ÖNLENİR?

Vajina kendi kendini temizleyebilir.Evet,bu bir gerçek. Vajina onu temiz tutacak bir sisteme sahiptir.Aynı vücudumuzun bakterileri dengede tutabilmesi gibi.

Bu yüzden eğer kokuyla ilgili endişeniz varsa bu bilgiyi hatırlayın.Genelde vajinaya herhangi bir müdahalede bulunmayan kadınlar abartısız kendilerini daha iyi hissederler.Bu konuda fazla hassasiyet gösterenler ise daha sık enfeksiyonlara maruz kalırlar.

Nemli giysilerle durmamak ve genital bölgeyi kuru tutmak önemlidir.Beslenmede probiotiklere ağırlık vermek tedaviyi kolaylaştırır.

Kokulu kozmetiklerle vajeni yıkamak yerine aşağıdakilere önerileri dikkate almak iyi olacaktır:

Vitamin D takviyesi yapın ( Kokulu akıntı Vit D eksikliğinde daha sık görülür)

Bol sıvı tüketin

Borik asit fitilleri kullanın

Diette probiotiklere yer verin

Parfümlü sıvılardan kaçının

Tahriş edecek şekilde işlemler uygulamayın

Sürekli dar pantalonlar ve string külot giymekten kaçının.

6) SEKS YAPMAK HİJYENİK DEĞİL MİDİR?

Seks yaparken eğer rahatsanız ve konforunuz yerindeyse bunda yanlış bişey olabilir mi?Yine de bazı kadınlar cinsel ilişkinin hijyenik olmadığını düşünürler.

Eğer bulaşıcı bir enfeksiyon varsa tabii ki seks yapmak sizi de enfekte edebilir.Aksi halde bir risk yoktur.Eğer düzenli adetler varsa ve gebelik olasılığı yoksa sekste kendinizi daha rahat ve konforlu hissedebilirsiniz.

Hala hijyenik olmadığını düşünüyorsanız,duşta seks yapmak iyi bir alternatif olabilir.