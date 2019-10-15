Çıtır çıtır incecik karamel tadında baklava yufkasından yapılan tatlı

Çıtır çıtır ve incecik karamel tadında yufka katmanları arasında vanilya tadında yumuşacık, dolu dolu kremasıyla bu tatlı aklınızı başınızdan alacak. Baklava yufkalarının benzersiz hazırlanışı, mutfakta yenilik ve gelişmeyi seven sizlerin dikkatini çekecektir. İşte baklava yufkasından yapılan o leziz tatlı...

Malzemeler:

-15 adet baklavalık yufka

-3/4 çay bardağı sıvı yağ

-5 yemek kaşığı pudra şekeri

Kreması için:

-500 ml. süt

-5 yemek kaşığı toz şeker

-3 adet yumurta sarısı

-2 yemek kaşığı un

-2 yemek kaşığı nişasta

-1 paket vanilya

-2 yemek kaşığı tereyağı

-1,5 su bardağı süt

-1/2 çay bardağı damla çikolata

-1/2 çay bardağı fındık içi

Nasıl yapılır?



-Kremanın ilk kısmı için sütten biraz ayırarak kaynamaya koyun. Şeker ve yumurta sarılarını köpürtün. Un ve nişastayı da ekleyip çırpın ayırdığınız sütü ekleyip bu işlemi kolaylaştırabilirsiniz.

-Tencerede kaynayan sütü karışıma azar azar yedirin ve sıcaklığı dengeleyin. Kremayı süzgeçten geçirerek tekrar tencereye alın ve koyu bir kıvam alana kadar pişirin.

-Kremayı başka bir kaba alın ve yüzeyine değecek şekilde streç filmle kaplayın. Kremayı önce oda sıcaklığında ardından da buzdolabında tamamen soğutun.

-Yağlı kağıt üzerine ince bir katman halinde pudra şekeri serpin. Şekerin üstüne bir yaprak yufka serin ve fırça yardımı ile hafifçe yağ serpin.

-İlk üç yapraktan sonra tekrar şeker serpin. Bu yağlama ve şekerleme işlemini yufkalar bitene kadar tekrarlayın ve ara ara sıkıca bastırın.

-Son katmana da şeker serptikten sonra yufkaların üzerine de bir yağlı kağıt serip tepsiye alın.-

-Tepsinin üstüne bir tepsi daha koyarak sıkıca bastırın ve kabarmaması için bir tepsiye su doldurup ağırlık yapması için onu da koyun. 160 derecede önceden ısıtılmış fırının en alt kısmında kenarlar kızarana kadar 35-40 dakika pişirin.

-Pişen hamuru görmek için tepsileri ve üstteki kağıdı yavaşça açın. Son olarak tepsiyi fırının üst kısmına yakın yerleştirip yaklaşık beş dakika kadar her yerinin eşit renk almasını sağlayın. Pişen yufkaları oda sıcaklığında soğutun.

-Toz krem şantiyi soğuk süt ile çırparak köpürtün. Soğuyan pastacı kremasını krem şantiye azar azar ekleyerek pürüzsüz hale gelene kadar çırpın. Son olarak çikolata ve fındığı da ekleyerek kremayı hazır hale getirin.

-Pişen yufkaları kullanacağınız kalıba göre bir taban ve üst dilimler şeklinde dilimleyin.

-Kelepçeli bir kalıbın tabanına katman halinde çıtır yufkayı sıkıca yerleştirin ve kremanın tamamını üzerine yayın. Yufkadan kestiğiniz üst dilimleri de yerleştirip hafifçe bastırın.

-Tatlının üzerini sararak en az iki saat ama en iyi sonucu almak için 10-12 saat buzdolabında bekleterek servis edin.

Afiyet olsun.