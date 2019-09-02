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02.09.2019 - 13:14

Cocktail Festival 6500 kokteyl tutkununu ağırladı

Türkiye’nin ilk kokteyl festivali İstanbul Cocktail Festival, geçtiğimiz gün üçüncü kez Profun Creative Events sunumuyla KüçükÇiftlik Park'ta kokteyl tutkunlarıyla buluştu.

Cocktail Festival 6500 kokteyl tutkununu ağırladı

14.00 itibarıyla kapılarını açan festivalde 6500 kokteyl meraklısı, gece yarısına kadar birbirinden farklı deneyimler ve workshoplar ile günü müzikle kapattı.

Yıllar içerisinde bir gelenek haline gelen İstanbul Cocktail Festival’de alanı dolduran binlerce kişinin coşkusu, KüçükÇiftlik Park’ı ihtişamlı bir atmosfere bürüdü.

Jamie S., Can Ozan, Nilipek., Nova Norda ve Son Feci Bisiklet’in muhteşem performanslarının ardından gece sonunda festivalin ritmini doruğa ulaştıran Büyük Ev Ablukada sahneye damgasını vurdu.

Bartu Küçükçağlayan Cocktail sahnesinde bekar olarak son konserini verdi!

İstanbul Cocktail Festival sahnesi, Büyük Ev Ablukada grubunun solisti Bartu Küçükçağlayan’ın bekar olarak verdiği son konser oldu. 

Cocktail Festival’e katılanlar arasında; Selami Şahin’in kızı Meryem İrem Şahin, Serenay Aktaş, Serkan Dağlı, Selin Türkmen, Ecem Akbin, fenomen ve yazar Burus Vilis, sosyal medya fenomeni Berk Sevgi, Ahmet Aksöz, Begüm Yücetan, Yiğit Dikmen, Yiğit Şanlı gibi isimler vardı.

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