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23.10.2019 - 15:15 |

Çocuğunuzun eğitimine yabancı dili mutlaka ekleyin

Günümüzde yabancı dil bilmek her şartta fark yaratıyor. Bu nedenle çocukların eğitiminde yabancı dil ayrı bir önem kazanıyor. Kişisel Gelişim Uzmanı Turhan Güldaş, çocukların en az 4 yabancı dil öğrenmesine özen gösterilmesi gerektiğini belirterek anne ve babalara önerilerde bulundu: “Çocuğunuzun gelişimini 20 yıl sonraki dünya şartlarına göre planlayın.”

Çocuğunuzun eğitimine yabancı dili mutlaka ekleyin

Dünyada sınırlar kalkmış durumda. Uluslararası iş bağlantıları giderek çoğalmakta. Hal böyle olunca yabancı dilin önemi de artıyor. Yabancı dil bilmek de iş dünyasında öne geçebilmenin ilk şartı. Bu nedenle yabancı dil eğitimi küçük yaşlardan itibaren ön plana çıkıyor. Geleceğin süper çocuklarını yetiştirmenin püf noktalarını verdiği Süper Çocuk Yetiştirmenin Sırları isimli kitabıyla dikkatleri çeken Kişisel Gelişim Uzmanı Turhan Güldaş, çocukların eğitimlerinde yabancı dilin önemine dikkat çekti ve anne babalara önerilerde bulundu: “Çocuğun gelişimini 20 yıl sonraki dünya şartlarına göre planlayın.” 

Çocuklarımızı geleceğe hazırlamamız şart!

Dünya standartlarında iş yapabilmek için yabancı dil olmazsa olmaz. İş dünyasında veya sosyal hayatta; derdini anlatabilen, kalitesini gösterebilen insanlar öne çıkıyor. “Çocuğunuzun kalitesini göstermesini istiyorsanız, derdini anlatabilecek kadar yabancı dil bilmesini sağlayın” diyen Turhan Güldaş, anne babaların çocuklarının eğitimleri boyunca 4 yabancı dil öğrenmesine özen göstermesi gerektiğini belirtti. Günümüz şartlarında 1 veya 2 yabancı dil yeterli olsa da gelecekte çocuklarımızı nasıl bir dünyanın beklediğini hesaba katmak gerektiğini anlatan Turhan Güldaş şunları söyledi:

“Çocuğun geleceğini, gelişimini, kariyerini planlarken bugünü değil 20 yıl sonrasını düşünmelisiniz. Çocuğunuz 20 yıl sonra nasıl bir dünyada yaşayacak, nasıl bir dünyada mücadele edecek, nasıl bir dünyada savaşacak? Bu yüzden çocuğunuzu 20 yıl sonrasına hazırlamak zorundasınız. Bugüne göre hazırlamak yeterli değildir... Bugüne göre planlama yaparsanız yarın çocuğunuz geride kalacaktır. Eğer ideal çocuk, geleceğe dönük, süper çocuk, akıllı, kişisel gelişimini tamamlamış, mutlu bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız planlarınızı en azından 20 yıl sonrasını düşünerek yapmalısınız.

Fark yaratması için çocuğunuza yabancı dil eğitimi aldırın 

Yabancı dil eğitimini çocukların kariyer ve gelecek planlaması için olmazsa olmaz olarak gören Kişisel Gelişim Uzmanı Turhan Güldaş, bugünkü şartlarda bir yetişkinin iki yabancı dil bilmesinin normal sayıldığını anlatarak fark yaratmak için olabildiğince fazla yabancı dil bilinmesi gerektiğine işaret etti.

Gelecekte etkin kullanılması öngörülen yabancı dillerin araştırılarak planlama yapılmasını öneren Turhan Güldaş, şu dilleri tavsiye etti: “Dünyada hangi dillerin çok konuşulduğunu iyi bilmelisiniz ve bu dillerin en azından üç ya da dört tanesini bilmek üzerine planlarınızı yapmalısınız. Örneğin Rusça, dünyada en çok konuşulan dillerden birisidir. Çok yüksek rakamlardaki bir nüfus yoğunluğu Rusça konuşuyor. Bence Rusça olmazsa olmaz dillerden birisidir. İngilizce en başta olmak üzere tavsiye edeceğim çok önemli dillerden biri de Çincedir. Çünkü Çin gelecekte dünyada çok etkin bir role sahip bir ülke olacak. Portekizce de birçok ülkenin kullandığı bir dildir. Latin dillerinden olduğu için bu dili bilen bir insan diğer Latin dillerini de rahatlıkla öğrenir. Örneğin Fransızcayı çabuk öğrenir. İspanyolcaya zaten yakın bir dildir. Dolayısıyla bu Latin dillerinden birini anadil kadar iyi öğrenmek, sonradan eğitim çağında diğer dilleri öğrenme aşamasında büyük ve sağlam bir temel teşkil edecektir. Çocuk, bu dilleri temelden iyi seviyede öğrendiği zaman, ileride de hayatı boyunca unutmayacaktır.”

 

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