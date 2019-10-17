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17.10.2019 - 10:25 |

Çocuğunuzun karın ağrısını ihmal etmeyin

Çocuklarda karın ağrısı bazen apandisit gibi tedavi edilmezse çok daha kötü tablolara neden olabilecek hastalıkların habercisi olabiliyor. Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Feryal Gün Soysal, çocuklarda apandisit ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Çocuğunuzun karın ağrısını ihmal etmeyin

Çocuklarda en sık yaşanan şikayetlerin başında karın ağrısı geliyor. Çocuklar bunu bazen ilgi çekmek bazen de sorumluluklarından kaçmak için kullanabiliyor. Ancak çocuklarda karın ağrısı bazen apandisit gibi tedavi edilmezse çok daha kötü tablolara neden olabilecek hastalıkların habercisi olabiliyor. Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Feryal Gün Soysal, çocuklarda apandisit ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

"Çocuktur karnı ağrır, geçer" demeyin

Çocuklarda en sık yaşanan şikayetlerin başında karın ağrısı gelmektedir. Çocuklarda karın ağrısı; kabızlık, ishal, boğaz veya idrar yolu enfeksiyonlarında yaşanabildiği gibi apandisit gibi hayati tehlikeye neden olabilecek hastalıkların da ilk belirtisi olabilmektedir. Acil karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen çocuklarda ameliyat gerektiren hastalıkların başında apandisit bulunmaktadır. Bu yüzden karın ağrısı şikayeti olan çocukların muayene ve tetkiklerinin eksizsiz yapılıp rahatsızlığın nedeninin ortaya konulması önemlidir.

Viral enfeksiyonlar apandisite yol açabilir

Çocuklarda yaşanan apandisitin nedeni yetişkinlere göre farklılık göstermektedir. Yaşanan viral enfeksiyonlar çocuklarda apandisit gelişmesini tetikleyebilmektedir. Apandisitin lümen denilen iç kısmı çocuklarda daha dar olduğu için içeri giren dışkı parçasının dışarı çıkamaması da apandisit enfeksiyonuna yol açabilmektedir. Erken teşhis için ailelerin çocuktaki değişimleri iyi gözlemlemesi gerekmektedir.

-1-2 gün öncesinden başlayan iştahsızlık
-Erkenden yatıp uyuma ve çocuğun kendini halsiz hissetmesi
-Özellikle göbek çevresinde başlayıp daha sonra karnın sağ alt bölümüne yerleşen ağrı
-Ateş apandisitin en sık görülen belirtileridir.

Belirtiler farklı hastalıklarla karışabilir

Apandisit, çocuklarda okul dönemi denilen 6-12 yaş arasında daha fazla görülmektedir. Erkek çocuklarda daha fazla yaşanan apandisitin teşhisinde doktor muayenesinin yanında, radyolojik tetkikler ve kan tahlillerinin de yapılması gerekmektedir. Apandisit belirtileri viral enfeksiyonlar gibi hastalıklarla karıştırılabilmekte ve bu durumlarda gereksiz ilaç kullanılabilmektedir. Karın ağrısı ve ateşin olduğu dönemde kullanılan antibiyotikler kan tahlili sonuçlarının farklı çıkmasına neden olarak teşhisi daha da zorlaştırabilmektedir. Okul öncesi yaş grubundaki çocuklar sorunlarını net olarak anlatamadığı için bu yaş grubundaki çocuklarda teşhis daha da zordur. Apandisitin kesin teşhisini gösteren tahlil veya radyolojik yol olmadığı için doktor muayenesi hayati önem taşıyabilmektedir.

Ameliyatı geciktirmeyin

Apandisit hastalığının tedavisinde cerrahi yöntemler ön plana çıkmaktadır. Apandisitin patlaması ve iltihabın karın bölgesine yayılması çocukta septik şok adı verilen tabloya neden olup hayati tehlikeye yol açabilmektedir. Bu nedenle apandisit teşhisi konulan vakalarda gecikilmemesi önemlidir. Apandisit ameliyatlarında artık kapalı yöntem denilen laparoskopik cerrahi kullanılmaktadır. Genel anestezi altında gerçekleştirilen apandisit ameliyatı göbek deliği ve kasık bölgesinden açılan 3 mm’lik bir delikten yapılmaktadır. Apandisit patlamadan ameliyat gerçekleştirilmişse çocuk 1 gün hastanede kaldıktan sonra evine dönebilmektedir. Ancak apandisitin patladığı durumlarda antibiyotik tedavisi için çocuğun 3-4 gün hastanede yatması gerekebilmektedir. Laparoskopik apandisit ameliyatı, neredeyse izsiz bir cerrahi fırsatı sunmasının yanında enfeksiyon riskini azalmakta ve sosyal yaşama dönüş çok daha hızlı olmaktadır.

 

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