Çocuk nöroloji nedir, neye bakar? Pediatrik nöroloji bölümü doktoru (gelişim nörolojisi) hangi hastalıklara bakar?

Çocuk, büyüyen ve gelişen bir varlıktır, çeşitli nedenlerle gelişme düzeninin bozulması, çocukları erişkinlerden ayıran en önemli özelliktir. Büyüme sürecinde çocuğun diğer organ sistemleri gibi beyin ve sinir sisteminin de, yaşına uygun gelişim özelliklerini kazanıp kazanmadığı izlenmelidir. Çocuk nörolojisi, gebelikten erişkin yaşa kadar çocuğun gelişim sürecini etkileyen olumsuz etkileri saptayıp bu durumların tedavi ve rehabilitasyonu ile ilgilenir. İşte çocuk nörolojisi hakkında tüm merak edilenler...

Çocuk nöroloji nedir, neye bakar?

Çocuk nörolojisi; 0-18 yaş arası çocuklardaki beyin, omurilik, sinir ve kas hastalıklarıyla ilgilenen bir tıp uzmanlık dalıdır. “Pediatrik nöroloji” veya “Gelişim nörolojisi” olarak da bilinir.

Ağır beyin hasarlarından, geçici felçlere, iyi veya kötü seyirli epilepsilerden basit bayılmalara, otistik şikayetlerden davranış bozukluklarına, kas hastalıklarından sinir yaralanmalarına kadar pek çok hastalıkla bu bölümde ilgilenilir.

Çocuk nöroloji hangi hastalıklara bakar?

-Riskli bebeklerin nörolojik yönden izlemi (tüm prematüre bebekler,doğumda ve yenidoğan döneminde beyni etkileyebilecek çeşitli sorunlar yaşayan bebekler)

-Gelişim basamaklarında gerilik (ince ve kaba motor, dil ve kişisel sosyal alanlar)

-Gevşek bebek (hipotoni)

-Baş ağrısı (migren tipi, gerilim tipi, mikst tip vs), migren varyantları

-Baş dönmesi (vertigo)

-Ateşli havale geçirme (febril konvülsiyon), katılma (soluk tutma) nöbeti, ateşsiz havale (afebril konvülsiyon), nöbeti taklit eden durumlar

-Epilepsi (sara hastalığı)

-Serebral Palsi (beyin felci)

-Zeka gerilikleri ve eşlik eden durumlar

-Otizm

-Konuşma ve lisan bozuklukları

-Uyku bozuklukları (insomnia, parasomnia )

-Doğuştan veya sonradan meydana gelen beyin anomalisi olan çocuklar

-Kas ve kas-sinir bileşkesini tutan hastalıklar

-Periferik sinir sistemini tutan hastalıklar (kalıtsal ve edinsel nöropatiler)

-Hareket bozuklukları (tremor, tik,kore, atetoz,balismus)

-Nörometabolik hastalıklar (Fenilketonüri)

-Kazanılmış becerilerin kaybıyla giden ilerleyici nörodejeneratif hastalıklar

-Dismorfik bulgular gösteren nörogenetik hastalıklar

-Mitokondriyal hastalıklar

-Nörokutanöz hastalıklar

Çocuk nöroloji bölümünde muayene nasıl yapılır?

Çocuk nöroloğu, bu hastalıklar yönünden başvuran bebek veya çocuğu ailesi ile birlikte değerlendirmeye alır. Çocuğun muayeneye getirilirken eğer bebek ise karnının doyurulmuş ve altının temiz olması görüşme ve muayenenin sağlıklı olması açısından önemlidir.



Çocuk nöroloğu, aileden hastalık veya belirtilerle ilgili hikayeyi dinleyerek sorular sorar. Bebeğin veya çocuğun gelişimsel ve nörolojik muayenesi yapıldıktan sonra gerek görülürse birtakım testler istenebilir. Muayenenin ve istenmişse testlerin sonuçları ile aile ile tekrar görüşülüp belirtilerin bir sebebi olup olmadığı, varsa bir hastalık veya sendrom adı paylaşılır. En son olarak nasıl bir tedavi veya takip izleneceği aile ile paylaşılır, ailenin soruları varsa onlara cevap verilir. Sıklıkla hasta izlemeye alınır ve kontrollerle takip edilir. Çocuk nörolojisinde sinir sisteminin daha gelişim evresini tamamlamamış olmasından dolayı tanı bazen kolaylıkla konabilirken bazen de hemen bir tanıya gidilemez. Bazı durumlarda çocuk gelişimsel izleme açısından takibe alınır, bazı tesler, gelişim testleri, nörometabolik veya kimyasal testler, bilgisayarlı beyin aktivitesi kayıtlama (EEG) , sinir ve kaslarını ölçme (EMG) veya beyin görüntüleme (kafa ultrason, beyin MR veya BT) istenebilir. Çocuk nörolojisini ilgilendiren hastalıkların bir kısmı uzun yılar takip ve tedavi gerektirebilir. Örneğin Serebral Palsi (Spastik çocuk), Epilepsi (Sara) veya kas hastalığı gibi.

Çocuk nörolojide yapılan tetkikler

ÇOCUK EEG’Sİ ( Beyin Elektrosu)



ÇOCUK EMG’Sİ ( Kas ve Sinir İncelemesi)



EVOKED POTANSİYELLER ; VEP, SEP, BAEP ( Uyarılmış Potansiyeller; Görsel, İşitsel, Somatosensoryel)



GELİŞİM TARAMA TESTLERİ (Denver ve AGTE Testleri)



ZEKA TESTLERİ (WISC-R)