Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerÇocuk SağlığıÇocuklarda diş muayenesi ne zaman yapılmalı?
22.10.2019 - 13:51 |

Çocuklarda diş muayenesi ne zaman yapılmalı?

Anne-babaların çocuklarının gelişiminde dikkat etmeleri gereken en önemli konulardan biri de ağız ve diş sağlığıdır. Çocukluk dönemindeki dişler nasıl olsa değişecek düşüncesi ile çok önemsenmese de aslında ağız yapısının temelini oluşturmaktadırlar. Pedodonti Uzmanı Dt. Tuğçe Çetinkaya, çocuklarda diş sağlığı hakkında merak edilen soruları sizler için cevaplandırdı.

Çocuklarda diş muayenesi ne zaman yapılmalı?

Çocuklarda ilk diş kontrolü ne zaman olmalı?

Dünya Sağlık Örgütü; ilk diş hekimi muayenesinin, ilk diş çıktıktan sonra yapılmasını (genellikle 6 ay – 1 yaş arasında) önermektedir.

Çocuk diş hekimlerinin normal diş hekiminden farkı nedir?

Çocuk diş hekimleri, doğumdan süt dişlerinin tamamen değiştiği döneme kadar olan yaş grubu çocukların, ağız ve diş sağlığı konusunda uzmanlaşmış hekimlerdir. Çocuk diş hekiminin amacı; çocukta diş hekimi korkusunun oluşmamasını ve diş tedavilerinin çocukta travma yaratmadan yapılmasını sağlamaktır.

Neden dişler çürümemiş de olsa çocuk diş hekimine gitmeliyiz?

İlk çocuk diş hekimi ziyareti, hem çene ve diş gelişiminin düzenli gelişimi için ağız muayenesi; hem de ağız-diş bakımı hakkında beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi ile ilgili özel bilgiler verebilmesi açısından çok değerlidir. Aslında amaç çocuğun sağlıklı dişlerle tüm ömrünü geçirmesini sağlamaktır.

Peki ilk muayenede neler yapılır?

Çocukla klinik ortamında tanışıp kullandığımız diş hekimliği aletleri çocuğa tanıtılır. Hatta yaşı da uygunsa onun da kullanmasına izin verilir. Ailelere doğru beslenme, etkin diş fırçalama, diş sürme zamanları ve koruyucu uygulamalar hakkında bilgi verilir. Daha sonra aileyle birlikte çocuğa özel kontrol ve takip programı oluşturulur.

Dişler ne zaman fırçalanmaya başlanmalı?

İlk süt dişi ağız içinde görülür görülmez dişler temiz tutulmalıdır. Öncelikle diş etleri içme suyuyla ıslatılmış bir gazlı bezle temizlemeye başlanması gerekiyor. Bebeklerin diş çıkarma ayları değişken olduğundan spesifik olarak bir ay söyleyemiyoruz. Bazı bebekler dört aylıkken diş çıkarmaya başlayabiliyor; bazıları da 13. veya 14. aydan sonra. Fakat ek gıdaya geçişin ardından -ağızda diş olsa da olmasa da- özellikle gece yatmadan önce bebeklerin diş etlerini içme suyuyla ıslatılmış bir gazlı bezle temizlemeyi tavsiye ederim. Bebeğin ilk alt ön keser dişi sürdüğünde mekanik temizlik önemli olduğundan macunsuz olarak fırçalanması yeterli olur. Daha sonra hekimin kontrolü sonrasında çürük risk grubuna göre çocuğun kullanması gereken diş macununa karar verilir.

Süt dişleri ne zaman çıkarlar?

Bebeğiniz doğduğunda, herhangi bir diş eksikliği olmaması durumunda 20 tane süt dişi çenesinde hazır olarak çıkmayı bekler ve yaklaşık 6. ayda sürmeye başlar. Süt dişlerinin sürmesi 3 yaşında tamamlanır. Her çocuğun gelişimi farklı olabileceğinden bu süreler değişebilir.

Neden süt dişleri tedavi edilmelidir?

Süt dişleri, çiğneme ve beslenmeyi sağlayarak büyüme ve gelişime yardımcı olmaktadır. Süt dişlerinde meydana gelen sorunlar, büyüme ve gelişimin olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. Süt dişleri, çene kemiğinin büyümesini uyarmakta ve daha sonra onların yerlerine sürecek olan daimi dişlerin yerlerini korumaktadır. Süt dişleri aynı zamanda konuşma açısından son derece önem taşımaktadır. Özellikle ön dişlerin eksikliğinde birçok ses tam olarak söylenememektedir. Süt dişlerinin tamamen değişecek olması nedeniyle bu dişlerde oluşan problemlerin ciddiye alınmaması yapılabilecek en büyük hatadır.

Çocuklarda dişe travma geldiğinde ilk olarak ne yapılmalı?

Daimi(kalıcı) dişlenme döneminde, diş kırıldıysa ve kırık parça bulunabildiyse kırık parça süt içerisine konularak en kısa sürede çocuk diş hekimine başvurulmalıdır.

Çocuklarda dişe gelen travmalar ne gibi sorunlara sebep olmaktadır?

Süt dişlerinin travma sonucu erken kayıpları, aynı zamanda ark boyunda kayıplara neden olan istenmeyen süt ve daimi diş hareketlerine sebep olabilmektedir. Ark boyunda meydana gelen eksiklik ciddi ortodontik bozuklukların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Ayrıca ön dişlerin eksikliği, çocuklarda ciddi bir estetik kaygı oluşturabilmekte, beraberinde birçok psikolojik soruna neden olabilmektedir

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Beyaz Gömlek Zarafeti

Beyaz Gömlek Zarafeti
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
KOVA
BALIK
Bugün

Bugün kendinizi ifade ederken duygusal abartılar yaşayabilirsiniz. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. Harcamalarınıza dikkat etmekte fayda var. Bugün sanatsal aktivitelerle gününüzü değerlendirmek isteyebilirsiniz. Birkaç gündür ilgilendiğiniz işlerinizi tamamlamakla uğraşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Aileye ait konularda duygusal baskı hissedebilirsiniz. Özgürlük isteği içinde olacağınız zamanlar var. Güven aradığınız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Geçmişinizden gelen bazı konularla ilgilenebilir ve bunların tamamlanmasını sağlayabilirsiniz. Akşam saatlerinde bireysellik içinde yeni fikirlere açık olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde iletişimden kaynaklı sıkıntılar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Fikirlerinizi paylaşırken duygusal abartıya kaçabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgileneceğiniz zamanlar var. Yazışma ve iletişimle geçen hızlı bir süreç yaşayabilirsiniz. Bazen iletişiminizin kısıtlandığını hissedebilirsiniz, sakin kalmakta fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Parasal konularda dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili başkalarından destek alabileceğiniz olanaklar var. İşle ilgili konularda baskılandığınızı hissedebilir, iletişim kurmakta zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Karşınızdakini anlamak için özen göstermelisiniz. Olaylara karşı sakinliğinizi korumanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda planlamalar yapmak isteyeceğiniz zamanlar var. İlişkilerinizde duygusal abartıdan kaçınmaya özen gösterin. İletişimde olduğunuz kişilere karşı sabırlı davranmanız gerekebilir. Fikir çatışmalarına girmemeye dikkat etmelisiniz. Gece saatleri yeni fikirlere daha açık olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gizli kalmış konular gündeminizi etkileyebilir. Yaşadığınız olaylardan ötürü duygusal baskı altında olduğunuzu hissedebilirsiniz. İletişim çatışmalarından uzak durmanızda fayda var. Gün içinde kabullenme içinde olacağınız durumlar olabilir. İşlerinizi bitirmeniz için gün içinde uygun zamanlar var. Sabrınızla bugünü en iyi şekilde atlatabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentileriniz hakkındaki fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşmaktan keyif alacağınız bir gündesiniz. Yaşayacağınız olaylarda duygusal abartıdan kaçınmalısınız. Sosyal konular gündeminizi etkileyebilir. Son zamanlarda uğraştığınız konularla ilgilenip, sonlandırmak isteyebilirsiniz. İşlerinizde başkalarından destek alacağınız zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda kendinizi duygusal baskı altında hissedebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri anlamak için daha fazla sarf etmeniz gereken zamanlar yaşayabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak ve faydalı olmak için çaba içinde olabilirsiniz. Parlamak ve önde olmak isteyeceğiniz zamanlar var. Sorumluluklarınıza odaklanıp, işlerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak, öğrenmek ve özgürleşme isteği içinde olabilirsiniz. Küçük tatil planları yapmak isteyeceğiniz zamanlar var. Uluslararası konular gündeminizi etkileyebilir. Ruhsal olarak baskı hissedebilirsiniz, bu durum sizi kaygılandırabilir. Gün içinde oluşacak karışıklıklara karşı sakinliğinizi korumanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eksik iletişimden kaynaklanan krizler yaşayacağınız zamanlar olabilir. Kendinizi duygusal olarak baskı altında hissedebilirsiniz. Rahatlatmanız ve çatışmalardan uzak durmanızda fayda var. Karşınızdaki insanı anlamak için daha çok çaba sarf etmeniz gerekebilir. Ortaklı para durumlarına da özen göstermelisiniz. Yenilenmeye gitmek size iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinize bugün daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir. Olaylara karşı tepkinizi kontrol etmenizde fayda var. İletişimden kaynaklı problemler yaşayabilirsiniz. Duygularınızı abartılı şekilde gösterme eğiliminde olabilirsiniz. İlişkilerinize özen göstermeniz gereken zamanlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki konular ve sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Birlikte çalıştığınız kişilere karşı daha özverili olmanız gereken zamanlar içinde olabilirsiniz. Baskılandığınızı hissettiğiniz zamanlar yaşayabilirsiniz.  Sakinliğinizi korumaya özen göstermelisiniz. Bitirmek için çabaladığınız işlerinizi tamamlamak için iyi fırsatlar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Begüm Kılıç
Begüm KılıçYılan Hikayesi Taşınma!
Serra Özsoy
Serra ÖzsoyTekniklerle Gardırop Detoksu
Yaşam Koçu ve Yoga Eğitmeni Sevil Eskicioğlu Özkal
Yaşam Koçu ve Yoga Eğitmeni Sevil Eskicioğlu ÖzkalEvren Boşluk Sevmez
Arzu Bıyıklıoğlu
Arzu BıyıklıoğluYaşam Koçları Ne Yapar?
Ergoterapist Rabia Tuğçe Karaman
Ergoterapist Rabia Tuğçe KaramanDuyu Bütünlemeyi Kim Uygular?
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaBurun Ucu Estetiği (Tiplasti)
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanSınav Stresini Aile Olarak Yönetmek
Nur Demir
Nur DemirTitreşiminizi Yükseltmek
Op.Dr. Tufan Evciman
Op.Dr. Tufan EvcimanBlefarit (Göz Kapağı İltihabı)
Melis Güvenç
Melis Güvenç"Cool ve Seksi Bulunmak Gibi Bir Takıntım Yok Benim Kulvarım Farklı"
En Çok İzlenen Videolar
Kemik iliği nakli için kimler verici olabilir?Kemik iliği nakli için kimler verici olabilir?
Kemik iliği nakli nedir?Kemik iliği nakli nedir?
Kemik iliği nakli hangi hastalara yapılır?Kemik iliği nakli hangi hastalara yapılır?
İstanbul Moda Haftası İlkbahar/Yaz 2020 Özelİstanbul Moda Haftası İlkbahar/Yaz 2020 Özel

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ümit Aktaş'tan bağırsakları 14 günde yeniden yapılandıran mikrobiyom kürü

Ümit Aktaş'tan bağırsakları 14 günde yeniden yapılandıran mikrobiyom kürü

Çocuklarda diş muayenesi ne zaman yapılmalı?

Çocuklarda diş muayenesi ne zaman yapılmalı?

Kuşkonmaz ve zencefille zenginleştirilen levrek oturtma

Kuşkonmaz ve zencefille zenginleştirilen levrek oturtma

Laledan Restoranın Menüsü Tamamen Yenilendi: ‘‘Pasta & More’’

Laledan Restoranın Menüsü Tamamen Yenilendi: ‘‘Pasta & More’’

Sıradaki Haber