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02.08.2019 - 12:40

Çocukları doğru yönlendirmenin ipuçları

Yoğun eğitim yılının ardından, çocukların eğlenceli ve öğretici bir yaz geçirmesi için ailelere çocuklarını nasıl yönlendirmeleri gerektiğini aktaran Prof. Dr. Selçuk Özdemir; verimli bir yaz tatili için ailelere tavsiyelerde bulundu.

Çocukları doğru yönlendirmenin ipuçları

Okulların kapanmasıyla, çocuklarının yaz tatili boyunca neler yapacağını düşünen anne ve babaların beklediği dönem geldi.  Yoğun eğitim yılının ardından, çocukların eğlenceli ve öğretici bir yaz geçirmesi için ailelere çocuklarını nasıl yönlendirmeleri gerektiğini aktaran Prof. Dr. Selçuk Özdemir; verimli bir yaz tatili için ailelere tavsiyelerde bulundu

Kova, kum, kürek en iyi yardımcılarınız olsun!

Çocukların üretebileceği, tasarlayabileceği, beğenmediğinde değiştirebileceği, yapamadığında hırsını ortaya koyabileceği ortamlar yaratarak; çocuğun hayal gücü ve yeteneği keşfetmesine yardımcı olunması gerektiğini belirten Prof Özdemir; ‘’yaz aylarında sahilde çocukların kova, kum, kürek ile saatlerce oynaması tesadüf değil. Yardım almadan, büyüklere ihtiyaç duymadan kendileri istediği gibi defalarca deneyerek yeni şeyler yapabileceklerini, başarabileceklerini görmek çocukları saatlerce oynamaya iter. Bu sebeple; çocuklarımızın kendi işlerini yapmalarına izin vermeli, onlara görevler vererek bazı şeyleri kendilerinin başardığını göstermeliyiz” diyor.

Çocuğa evde görevler verin!

Şimdilerde birçok ailenin yakından takip ettiği 1870 doğumlu ünlü İtalyan eğitimci Maria Montessori’nin “çocuğunuzun dönemin üretim araçları ile oynamasına izin verin. Siz çocuğunuzun o araçlarla oynadığını zannedersiniz ama onlar aslında orada kendilerini yetişkinlerin hayatlarına yakın hissettirecek ‘işlerini’ yapıyorlardır” sözünü hatırlatan Prof. Dr. Selçuk Özdemir; “insan düşünen değil, düşündüğünü yapabilen varlıktır” ifadesiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini özellikle vurguluyor.

Birçok farklı kurs yerine, bir yeteneğinde derinleşmesini sağlayın!

Fikrin fikri, yeniliğin yeniliği doğurması ancak ve ancak bir şey üzerinde odaklanılarak çalışıldığında mümkün olabileceğini söyleyen Özdemir; Günlük hayatta kullandığımız hiçbir teknoloji veya bilimsel bir ürünü ilk bulan, geliştiren ve tasarlayan kişiye o bilgi oturduğu yerde, durduk yerde vahiyle gelmemiştir. Newton, kafasına elma düştüğü için yer çekimini bulmamıştır. Newton çocukluğundan itibaren sorgulayan, araştıran bir kişiliğe sahip olduğu ve sürekli yeni şeyler geliştirmeye çalışan bir fizikçi olduğu için Newton olmuştur. Arşimed küvette yıkanırken suyun kaldırma kuvvetini bir anda durduk yerde bulmamıştır. Bir alan üzerine düşünen, araştıran kişiler sonuca ulaşabiliyorlar. Bu sebeple çocuklarımızı birçok kursa kayıt ettirmek yerine onun öğrenmek istediği ve ilgi duyduğu bir alanı öğrenmesi için destek olun” şeklinde önerilerde bulundu.

 

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