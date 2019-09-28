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28.09.2019 - 18:10 |

Çocukları hem tarım hem bilimle buluşturan festival

'Mutlu Çocuk Mutlu Gelecek' sloganıyla başlayan 'Mutlu Çocuk Festivali' çocukları tarımdan bilime, oyundan sanata kadar birçok etkinlikle tanıştırıyor. 27-29 Eylül tarihlerinde düzenlenen festivalin gelirinin bir kısmı ise İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) ve Diyabetle Yaşam Derneği'nin bazı projelerine bağışlanacak

Çocukları hem tarım hem bilimle buluşturan festival

Mutlu Çocuk Festivali, dün Sarıyer'de bulunan Event Garden'da başladı.İki kadın girişimci Çiğdem Kongul ve Hasibe Tuğba Şahin tarafından "Mutlu Çocuk Mutlu Gelecek" mottosuyla hayata geçirilen festivalin amacı çocukların hem eğitici hem öğretici çalışmaları hayata geçirmelerini sağlamak. 

Hem mutfağa hem de tarlaya gidiyorlar

Festivalde 10 bin metrekarelik alanı kullandıklarını belirten Hasibe Tuğba Şahin, projenin ortaya çıkışını şu sözlerle anlattı: 

"Çocuklar için bir şey yapmalıyız diyerek bu yola çıktık. 2 çocuğum var ve onlar için bir şeyler yapıyorum. Ancak bu farkındalığa ihtiyacı olan yüzlerce çocuk olduğunu düşündüm. 10 bin metrekarelik alanda 'mutluluk' konseptiyle çocuklar için bir alan hazırladık. Bu alanda atölyeler, söyleşiler, oyun alanları alıyor. Ana sahne şovlarımız, müzikten eğlenceye, eğlenceden atölyelere ve bilime kadar her alanda aktivite burada bulunuyor. Çocuklar burada toprağa dokunarak kendi çiftliklerini kuruyor, çikolata ve kek atölyeleriyle mutfağa gidiyorlar, müzik atölyelerinde sanata dokunuyorlar, dans ile bedene dokunuyorlar, seramik yaparak çamura dokunuyorlar." 

Gelirin bir kısmı vakıflara bağışlanacak

Aktivitelerin aile ile çocuğun güzel anılar biriktirmesini sağlayacağını anlatan Şahin, "Çocuklar oynarken öğreniyorlar. Burası sayesinde ciddi öğretiler kazanacaklar. Verimli ve faydalı vakit geçirecekler" dedi. 

Çocukları hem tarım hem bilimle buluşturan festival

Etkinlik öncesi biletlerin kapıda kurulan stanttan alınabileceğini ifade eden Şahin, "Programımız girişte yer alıyor, ziyaretçilerimiz programa bakarak kendilerine uygun atölyeleri belirleyebilir. 2 yaşın üstündeki çocuklar 40 liralık bir ücretle tüm atölyelerden yararlanabilirler. Hedefimiz 10 bin bilete ulaşmak. Yarın son gün ve bu rakamı tutturacağımızı düşünüyorum. İyi bir gelir elde etmek istiyoruz. Elde ettiğimiz gelirle de bugün burada olamayan çocukları mutlu etmek istiyoruz. Gelirimizin bir kısmını İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk) ve Diyabetle Yaşam Derneği'ne bağışlayacağız" diye konuştu.

Çocuğun gelişimini sağlıyor

Çocuk ve Ergen Psikoloğu Arzu Yazar ise bu tür alanların çocuklara faydalı olacağını belirterek "Açık alan, havadar ve yeşil bir ortamda çocukların bir araya gelmesi çok güzel. İstanbul'un en büyük problemi çocukları sürekli kapalı alanlara yönlendirmemiz. Böyle bir festivalde eğlence ve deneyimi bir arada yaşama fırsatı buluyorlar. Bence bu çok güzel bir fırsat. Diğer taraftan birçok stant var ve çocukların duygularına özel pek çok etkinlik burada yer alıyor. Bu da çocuğun gelişimi için çok önemli" ifadelerini kullandı. 

Çocuklara atölyeyle sporu sevdirdiklerini anlatan Kubilay Kara, "Doğada spor atölyesi olarak buradayız. Burada çocuklar açık havada spor yapıyor. Artık sokakta koşturamadıklarından böyle alanlar onların spora yönelmelerini sağlıyor" dedi.

Çiftlik atölyesinde çocukları toprakla tanıştırdıklarını belirten Hazal Borkurt ise "Çiftlik atölyesi hazırladık. Çocuklar toprağı ve gübreyi öğreniyorlar. Çimlendirmiş olduğumuz sebzelerimizi bahçemize dikiyoruz. Hayvanlarımızı ayırıyoruz. Çocuklar burada toprağa dokunarak bir çiftliğin nasıl olması gerektiğini anlıyorlar" ifadelerini kullandı.

 

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