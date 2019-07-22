Çocuklarınıza bu 5 şeyi mutlaka öğretin!

Her ebeveyn kendine güvenen, sevecen, adaptasyon zorluğu çekmeyen, mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirmek ister. Ancak, yoğun bir program ve günlük gerilimlerle başa çıkmaya çalışırken, aynı zamanda çocuklarınızın duygusal ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara hayat dersleri vermekte zorlanabilirsiniz. Çocuğunuza duygusal olarak desteklendiğini hissettiği bir ortam yaratarak, hayatın her alanında onlara destek olacak bir anlayış ve kendi bilincini geliştirmek için yardımcı olabilirsiniz. İşte çocuklarınıza öğretmeniz gereken en önemli 5 şey:

Çevrenizdeki insanları yargılamayın

Başkalarını yargıladığınız zaman, kendinizi iki kat yargılamaya meyilli olursunuz. Yargılamak yerine, birinin deneyimi hakkında açık fikirli bir merak geliştirmek empatiyi ve hem başkaları için hem kendiniz için şefkat duygusu geliştirmeyi destekler. Çocuklarınızın başkaları hakkında düşüncelerini genişletmesine yardım edin ve katı düşünme biçimini gevşetin.

Hata yapmak doğaldır

Mükemmellik için çaba harcamak benlik saygısına zarar verir çünkü imkansızdır! Herkes hata yapar, bu öğrenme ve büyümenin önemli bir parçasıdır. Utanç yerine, hataları hakkında açık bir tartışma ortamı yaratmak baskı ve suçluluğu engeller. Kendi yaptığınız hataları ve bu hatalardan öğrendiklerinizi onlarla paylaşın.

Kendinizi daha iyi hissetme gücüne sahipsiniz

Birçok çocuk, güçlü duygularla baş etmenin yollarını öğrenemez. Bu anksiyete, depresyon ve rol yapmalarına neden olabilir. Yüksek stres zamanlarında kendilerini yatıştırmak adına yollar bulmaları için çocuğunuza yardımcı olun. Biraz uyumak, oyun oynamak, duş almak, müzik dinlemek, günlük tutmak, meditasyon yapmak, resim yapmak, yürüyüşe çıkmak ya da yakın bulduğu birisi ile konuşmak iyi fikirlerdendir. Kendini yatıştırma yeteneğine sahip çocuklar kendilerini güvende hisseder ve bu da daha esnek ve şartlara adapte olmaya yol açar.

Duygularınız önemlidir

Duygularınızın yanlış veya utanç verici olduğunu düşünmek stres sebebidir. Çocuklarınız gerçek duygularını saklamaya çalıştığında sorunlar da birikmeye başlar. Çocuklarınızın duygularını paylaşması için fırsat tanımak ve bunları onaylamak çok önemlidir. Bu deneyim, onların öz-değer duygularını yükseltecek iç deneyimlerinin farkında olmalarını sağlar.

Kendinize her zaman güvenin

İnsanların kendilerini korumak için kullanabileceği en büyük araçlardan biri hisleri ve sezgileridir. Bu yönümüze dikkat etmeyi ve güvenmeyi öğrenmek, ilişkileri şekillendirmek için önemlidir. Çocuğunuzun inançlarına inanması ve sahip çıkması, onları akran baskısına karşı daha az duyarlı hale getirir ve özgüvenlerini artırır.