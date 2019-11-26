Çocuklarınıza hayvan sevgisini mizahla aşılamaya ne dersiniz?

Ailesiyle birlikte tatilde olan Çakıl beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. O güne dek kendisini yanlarından ayırmayan Selma Anne, Selim Baba ve Yankı ortalarda yoktur. Neyse ki kısa süre içinde ona dostluklarını sunan çılgın bir köpek grubuyla tanışır. Ancak, birlikte yaşadıkları sokakta tuhaf tipler dolaşmakta ve esrarengiz olaylar dönmektedir.

Devamı mı? Epeyce hareket, biraz kahkaha, bolca sevgi...

Kahraman Burunlar, sokaklarda yaşayan patili dostlarımızın duygularına, yaşadıklarına, şakalarına ve komik huylarına değinen; daha da ötesinde hayvan sever olmanın gerçek anlamı üzerinde düşünmemizi sağlayan sıcacık bir öykü.

Çakıl; Leydi, Dino, Hamur ve Topaç'ı tanımamız için hepimizi pati izlerini takip etmeye çağırıyor.

Tür: Çocuk – Roman (+9 Yaş)

Sayfa Sayısı: 64

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 10.00 TL

Dağıtım Tarihi: 18.11.2019