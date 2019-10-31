Çok hoşnut kalmayabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Hafta sonu yaklaşırken, Ay daha kısıtlı olduğu Oğlak burcuna ilerlemekte. Venüs de Akrep’in son derecesinde ilerliyor. Böyle zamanlarda kolayca mutlu olmak, olayları olduğu gibi kabul etmek pek mümkün olmayabilir. Aşkta, başkalarından beklentilerimizde sıkışıklıklar ya da yolunda gitmeyen şeyleri idrak etmek söz konusu olabilir. Eve, kadınlara yönelik işleri de zorlamamak daha iyi olacak.

Nelerden kaçınmalı? Ay’ın konumu bizi yıpratabilecek ve enerjimizi düşürebilecek koşulların olduğunu anlatmakta. Yine de günün ilk yarısında pratik davranmak ve bazı sürprizlerden yararlanmak imkanı var. Günün geç saatlerinde aklımız ve duygularımız yönünde daha gerçekçi, olgun ve istikrarlı düşünebiliriz. Ancak olayların pozitif yönlerine bakmak için çaba sarf etmemiz gerekiyor.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/Baykuş Bugün ölüm ve yenilenme teması var. Kendi güvenliğimiz konusunda daha hassas olabiliriz. Ayrıca güçlü bir kimlik ortaya koyabileceğiz.