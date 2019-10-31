MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerAstrolojiÇok hoşnut kalmayabiliriz
01.11.2019 - 00:00 |

Çok hoşnut kalmayabiliriz

Hafta sonu yaklaşırken, Ay daha kısıtlı olduğu Oğlak burcuna ilerlemekte.

Çok hoşnut kalmayabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Hafta sonu yaklaşırken, Ay daha kısıtlı olduğu Oğlak burcuna ilerlemekte. Venüs de Akrep’in son derecesinde ilerliyor. Böyle zamanlarda kolayca mutlu olmak, olayları olduğu gibi kabul etmek pek mümkün olmayabilir. Aşkta, başkalarından beklentilerimizde sıkışıklıklar ya da yolunda gitmeyen şeyleri idrak etmek söz konusu olabilir. Eve, kadınlara yönelik işleri de zorlamamak daha iyi olacak.

Nelerden kaçınmalı? Ay’ın konumu bizi yıpratabilecek ve enerjimizi düşürebilecek koşulların olduğunu anlatmakta. Yine de günün ilk yarısında pratik davranmak ve bazı sürprizlerden yararlanmak imkanı var. Günün geç saatlerinde aklımız ve duygularımız yönünde daha gerçekçi, olgun ve istikrarlı düşünebiliriz. Ancak olayların pozitif yönlerine bakmak için çaba sarf etmemiz gerekiyor.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/Baykuş Bugün ölüm ve yenilenme teması var. Kendi güvenliğimiz konusunda daha hassas olabiliriz. Ayrıca güçlü bir kimlik ortaya koyabileceğiz.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Hoşgeldin Kasım

Hoşgeldin Kasım
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün yeni şeyler keşfetme isteği içinde olabilirsiniz. Yolculuklar planlamak size keyif verebilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için sosyal ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Gün içinde zevk aldığınız şeyleri yapmak için zamanınız olacak. Uğraştığınız işlerle ilgili sıkışmalar yaşayabilirsiniz. İkili ilişkiler gündeminizi etkileyebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde akmayan koşullar söz konusu. Bazı konuları sonuca bağlamakta zorlanabilirsiniz. Finansal konularda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerde uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde denge ve uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Bugün işlerinizde sıkışmalar olsa da iyimserliğiniz devam edecek. Uğraştığınız konuları sonuca bağlayamayabilirsiniz. Gün içinde uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İşlerinizdeki eksiklikleri tamamlamak için uygun bir gün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ilgili mevzular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde yapacağınız programlar, akıcı bir şekilde ilerlemeyebilir. Süreçlerinizde dağılmalar yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi biraz yorabilir. Akışta kalmaya özen gösterin. Uğraştığınız işlerdeki düzenlemeleri yapmak için uygun bir gün. Sağlığınızı ihmal etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı ortaya koymak isteyebilirsiniz. Bazı konularda rahatça risk alabileceksiniz. Aşk gündeminize gelebilir. İlgilendiğiniz konuları sonuca bağlamak kolay olmayabilir. Hayatınızda düzeltmeniz gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Gün içinde dağınık koşullar söz konusu. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde eve ait konular gündeminizi meşgul edebilir. Eski konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. İyimser tavrınızla olayları daha iyi kontrol edebilirsiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın. Eşinizle ilgili durumlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iletişim yönünden yoğun bir gündeminiz olabilir. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Zekânızı kullanacağınız işlere yöneleceğiniz zamanlar var. Yazışma ve konuşmaların yoğun olduğu zamanlarda dağıldığınızı hissedebilirsiniz. İşlerinizi toparlayabileceğiniz ve aksaklıklara takılmamanız gereken bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelmek sizi iyi hissettirebilir. Uğraştığınız işleri tamamlamak ve eksikleri gidermek için fırsatlar yakalayacağınız bir gündesiniz. İkili ilişkilerinizde uğraştıran durumlar söz konusu olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylara yönlenebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. İmaj değişikliği veya diyete başlamak için uygun bir gün olabilir. Uğraştığınız işlerin içinde dağıldığınızı hissedebilirsiniz. İşlerin toparlanması zaman alabilir. Bugün eksiklikleri tamamlamak daha uygun olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıp yaşayacağınız zamanlar içindesiniz. Uğraştığınız işleri sonuca bağlamak kolay olmayabilir. Akışta kalmaya çalışın. Korktuğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde içsel süreçler yaşayabilirsiniz. Eşinizle ilgili konularla ilgilenmeniz gereken durumlar oluşabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün meslektaşlarınızla birlikte organizasyona katılabilirsiniz. Gelecek ümitlerinizi planlayacağınız zamanlar içindesiniz. İkili ilişkileriniz ön plana çıkabilir. İşlerinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. Gün içinde eksik gördüğünüz konuları tamamlamak yeterli olabilir. Çalışma hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hedeflerinize ulaşmak için daha sağlam adımlar atmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sonuca giderken dağıldığınızı hissedebilirsiniz. İşlerinizdeki aksamalar keyfinizi kaçırmasın. Bugün olaylara karşı iyimserliğinizi koruyabileceksiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Dengeli ilişkiler kurmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Asuman Korugan
Asuman KoruganBari Baş Harfi Büyük Olsun
Prof. Dr. Şükrü Yazar
Prof. Dr. Şükrü YazarJinekomasti Ameliyatı Üzerine
Murad Valiyev
Murad ValiyevSonbahar/Kış 2019 Trendler
Op. Dr. Seval Taşdemir
Op. Dr. Seval Taşdemir10 Soruda Tüp Bebek Tedavisi
Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen
Doç. Dr. Ozan Seymen SezenHorlamanın Nedenleri
Yeşim Mutlu
Yeşim MutluTerapi Odasında Neler Oluyor?
Güney Güneyan
Güney GüneyanMakyavelizme Bakış
Op. Dr. Tamer Gültekin
Op. Dr. Tamer GültekinVajinismus Tedavisinden Sonra Ne Zaman Gebe Kalmalıyım?
Dr. Burak Toprak
Dr. Burak Toprakİlişkileri Bitiren Hatalar
Betül Yergök
Betül Yergökİnkar ve Kurban Psikolojisi
En Çok İzlenen Videolar
Endometriozisin tüp bebek tedavisine etkisi var mıdır?Endometriozisin tüp bebek tedavisine etkisi var mıdır?
Endometriozis hangi durumlarda ameliyat yapılır?Endometriozis hangi durumlarda ameliyat yapılır?
Endometriozis nedir?Endometriozis nedir?
Radyofrekans ile trigeminal nevralji tedavisiRadyofrekans ile trigeminal nevralji tedavisi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çok hoşnut kalmayabiliriz

Çok hoşnut kalmayabiliriz

Kakaolu balkabaklı muffin tarifi

Kakaolu balkabaklı muffin tarifi

Dişler nasıl beyazlatılır?

Dişler nasıl beyazlatılır?

Et yemeyi bırakanlar nasıl beslenmeli?

Et yemeyi bırakanlar nasıl beslenmeli?

Sıradaki Haber