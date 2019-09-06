Bugün ne yapılabilir? Eğer detaylara biraz dikkat eder ve çaba içine girersek çok şey başarabiliriz. Bugün bizi zorlayan bazı koşullar olmakla birlikte, göstereceğimiz kararlılık ve çaba önemli sonuçlar getirecek. Aynı anda birden fazla işle ilgilenmek ve organize olmak gerekiyor. Uzakları, yabancıları, medya ile ilgili konuları içeren alanlarda özellikle gayret göstermek gerekebilir.

Nelerden kaçınmalı? Bugün düşüncelerimizde önyargılı davranmamaya dikkat edelim. Kimi zaman görüş ayrılıkları yüzünden gerginlikler ve abartılı tutumlar içine girebiliriz. Her şeye rağmen sabah saatlerini çok iyi değerlendirmeye bakalım. Bu saatlerde iyimserliğimiz sayesinde ilerleme sağlamak daha kolay olacak. Başkalarının fikirlerinden yararlanarak gelecek yönünde iyi bir temel atabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Fırtına Bazı ikilemler içerisinde olabiliriz. Takvime göre Fırtına günündeyiz. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.