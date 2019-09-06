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06.09.2019 - 00:00

Çok şey başarabiliriz

Eğer detaylara biraz dikkat eder ve çaba içine girersek çok şey başarabiliriz.

Çok şey başarabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Eğer detaylara biraz dikkat eder ve çaba içine girersek çok şey başarabiliriz. Bugün bizi zorlayan bazı koşullar olmakla birlikte, göstereceğimiz kararlılık ve çaba önemli sonuçlar getirecek. Aynı anda birden fazla işle ilgilenmek ve organize olmak gerekiyor. Uzakları, yabancıları, medya ile ilgili konuları içeren alanlarda özellikle gayret göstermek gerekebilir.  

Nelerden kaçınmalı? Bugün düşüncelerimizde önyargılı davranmamaya dikkat edelim. Kimi zaman görüş ayrılıkları yüzünden gerginlikler ve abartılı tutumlar içine girebiliriz. Her şeye rağmen sabah saatlerini çok iyi değerlendirmeye bakalım. Bu saatlerde iyimserliğimiz sayesinde ilerleme sağlamak daha kolay olacak. Başkalarının fikirlerinden yararlanarak gelecek yönünde iyi bir temel atabiliriz.  

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Fırtına Bazı ikilemler içerisinde olabiliriz.  Takvime göre Fırtına günündeyiz. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Hareketli bir gün sizi bekliyor. Özgürlük duygusu içinde yeni ufuklara açılmak isteyebilirsiniz. Akademik konulara yöneleceğiniz zamanlar olabilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla buluşmak size iyi gelecektir. Yabancılarla ilişkiler gündeminizi etkileyebilir. Gençlerle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Duygusal yönden bağlayıcı konularla ilgilenmek durumunda kalacağınız zamanlar olabilir. Endişe duyduğunuz konulara yüzleşebilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeme gelebilir. Finansal olarak yenilenmeye gidebilirsiniz. Akşam saatlerinde sohbet edeceğiniz ortamlarda bulunmaktan hoşlanabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki gençlerle ilgilenmeniz gerekebilir.Devamını Oku

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Bugün

Karşınızdaki kişilerle uyum içinde olmak isteyeceğiniz zamanlar var. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sizi uğraştıran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yeniliklere açık bir gündesiniz. Akşam saatlerinde dostlarınızla planlar yapabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek için eğitsel konulara ilgi duyabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İş düzeninizle ilgili yeni fikirler ortaya atabilirsiniz.  Gün içinde çalışma arkadaşlarınızla birlikte keyif alacağınız programlar yapmak isteyebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konuları göz ardı etmeyin. Akşam saatlerinde hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızı programınıza dahil edebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Kendinizi ifade etmek istediğiniz konulara yönlenebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz hareketli bir gündesiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapmak isteyebilirsiniz. Çocuklarla vakit geçirmek size iyi gelebilir. Akşam saatlerinde keyif aldığınız insanlarla programlar yapabilirsiniz. Gençlerle ilgili konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Ailenizle birlikte keyif aldığınız şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Babanıza ait konular gündeme gelebilir. Geçmişe yönelik konularla ilgili yeni fikirler ortaya koyabilirsiniz. Eğitimle ilgili yeni gelişmeleri takip edeceğiniz zamanlar olacaktır. Akşam saatlerinde ailenizle birlikte zaman geçirebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gün içinde etkili olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Hareketli zamanlar geçireceğiniz bir gündesiniz. Konuşma ve yazışmaların yoğunluğu içinde kendinize zaman ayırmayı unutmamalısınız. Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Özgürlük hissi içinde yeni fikirlerin peşinden gitmeniz çok daha kolay olacaktır. Akşam saatlerinde keyif aldığınız kişilerle zaman geçirebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yeni baştan bütçe yapmak isteyebilirsiniz. İş yerinizde başkalarından alacağınız desteklerle kendinizi gösterme fırsatı bulabilirsiniz. Eğitim konularına para harcama isteyebilirsiniz. Akşam hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla buluşmak iyi gelecektir.Devamını Oku

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Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için heves içinde olacağınız zamanlar var. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Özgürce kendi hayatınıza bakacağınız bir gündesiniz. Keyif aldığınız kişilerle görüşüp, kendinize zaman ayıracaksınız. Yeniliklere açıksınız. İmaj değişikliğinde kararlarınızı dikkatli almanızda fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Hayatınızda bilemediğiniz konularla ilgili öngörülerde bulunabilirsiniz. Gizli kalmış olaylarla ilgili kontrol kaybı yaşayacağınız zamanlar olabilir. Özgürlük hissiyatı içinde farkında olmadan yapacağınız konuşmalara dikkat etmekte fayda var. Akşam saatlerinde koşulların değişmesiyle biraz daha rahatlayabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gelecek beklentilerinize yeni fikirler katabilirsiniz. Sosyal konularda hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Yeniliklere daha açık olduğunuz zamanlar olacak. Arkadaşlarınızla plan yapmaktan hoşlanabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Akşam saatlerinde gençlerle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızda hareketli bir gündeminiz olabilir. Hedeflerinize ulaşmak için yeni fikirler ortaya koyabilirsiniz. Bürokrasiyle ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Annenizle ilgili konuları göz ardı etmemenizde fayda var. Keyif aldığınız konulara zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle program yapmak iyi olabilir.Devamını Oku

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