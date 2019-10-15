Collagen Lift Paris, Fransa'nın en prestijli güzellik ödülünü kazandı
Collagen Lift Paris'in ‘Red Carpet' ürünü Fransa'nın en prestijli güzellik ödülü 'Victoire de la Beauté’yi kazandı. Yaklaşık 30 ülkede satılan ve dünya çapında en çok ilgi gören ürünlerin başında gelen Red Carpet, Kolajen ve Hyaluronik Asit'in mükemmel birleşiminden oluşuyor.
Türkiye'de uzmanların önerdiği tek kolajen markası olan Collagen Lift Paris'in geliştirdiği Red Carpet, %50'ye kadar kırışıklıkları azaltır, cildin dolgunluğunu ve nemini artırır.
Hyaluronik Asit, Akdeniz yosunu ve C vitamininden oluşan güçlü kombinasyonu ile cilde etkilerinin yanısıra tırnakları güçlendirir ve selülitleri azaltmakta yardımcı olur.
Fransa'nın önde gelen güzellik ürünleri tüketici paneli olan Monadia tarafından bu yıl 18. si düzenlenen “Victoire de la Beauté”nin sonuçları, tüketicilerin görüşlerine dayalı başarılı bir “kalite testi” ile belirleniyor. Ürünler test süresi sonunda verilen genel memnuniyet notları ile değerlendiriliyor. Sadece en yüksek puana sahip güzellik ürünleri çok değerli bu ödüle layık görülüyor.
Fransa'nın güzellik ve sağlık için içilebilir kolajende en önde gelen markası olan Collagen Lift Paris, şu an piyasada olan 4 ürününe (Orijinal Siyah Kutu, Red Carpet, Vitality, Detox) ek olarak 2020'de çok özel bir ürününü daha piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor.