Daha derin düşünebiliriz

Bugün ne yapılabilir? Bugünlerde kendimizi daha sıkıntılı ya da hoşnutsuz hissettiğimiz zamanlarda içsel bir olgunluk geliştirmek yararlı olacak. Saat 10:10’dan itibaren Balık burcuna ilerleyen Ay bize bu olgunluğu ve anlayışı getirebilir. Bugün aynı zamanda gizli şeyleri anlamak ve sezmek yönünde daha başarılı olabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Kendimizi, kendi psikolojimizi anlamaya bakalım. Araştırılması, açığa çıkarılması gereken konular olabilir. Sabah saatlerini daha iyi kullanmaya bakalım. Bu saatlerde başkalarının düşüncelerinden yararlanabiliriz. Yakın çevremizdeki imkanları daha iyi değerlendirmeye bakalım. Günün ilerleyen saatlerinde beraberliklerimizde daha sıkı bağlar kurabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/ Çakmaktaşı Daha esnek düşünmeliyiz. Ortaklaşa alanda daha fazla düşünmemiz ve uyum sağlamamız gereken koşullarla karşılaşabiliriz. İşbirliği geliştirmeli ve önyargılara kapılmamaya bakmalıyız. Öfke ile davranmamalıyız.