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HaberlerAstrolojiDaha pozitif düşünebiliriz
30.10.2019 - 00:00 |

Daha pozitif düşünebiliriz

Son iki günün yoğun gelişmelerinin ardından, Ay bugün bağımsızlığına düşkün Yay burcunda büyüyor.

Daha pozitif düşünebiliriz

Bugün ne yapılabilir? Son iki günün yoğun gelişmelerinin ardından, Ay bugün bağımsızlığına düşkün Yay burcunda büyüyor. Yeni istekler, yeni ufuklar ve özgürlük arayışı öne çıkmakta. Fikirlerimizi daha heyecanlı şekilde tartışabiliriz. Gelecek yönünde daha iyimser düşüncelerimiz olabilir. Bugün Merkür ve Venüs yan yana gelirken, gençlerle ilgili gelişmeler, daha iyi konuşma ve inandırıcı olma imkanı var.

Nelerden kaçınmalı? Merkür ise gittikçe yavaşlamakta. Aldığımız kararlar çok kolay organize edilemeyebilir. Bugünlerde saklı kalan nedenler ya da bazı endişelerimiz yüzünden çok net düşünemeyebiliriz. Hevesli olmakla birlikte, mantıklı düşünmek ve karar vermek pek kolay olmayabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 12/Tohum Bugün sahip olduğumuz bilgi ve donanımı daha iyi kullanma imkanı var. Başkalarına da yardımcı olabilir ve liderlik edebiliriz.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Ortaklı para durumlarında sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Finansal konularda yenilenmeye gideceğiniz zamanlar var. Endişe yaratan durumların üzerinde çalışarak daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar sizi yorabilir. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınıza daha fazla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ikili ilişkilerinizde sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Öğleden sonra paylaşımlarınızda daha fazla derinlik arayabilirsiniz.  Uğraştığınız konularla ilgili eksikleri kapatmak ve daha iyi hale getirmek için işlerinize yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz.  Endişe duyduğunuz konularda bitişler olabilir. Öğleden sonraki zamanlarda duygusal yönden yoğun paylaşımlar içine girebilirsiniz.  Gün içinde sağlığınızla ilgili konulara dikkat edin. Sizi yoran konulardan uzak durun.Devamını Oku

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Bugün

Uğraştığınız konularda kendinizi daha iyi ifade edeceğiniz bir gündesiniz. İşlerinizde eksikliklerinizi tamamlamak için girişimlerde bulunabilirsiniz. Gün içinde keyif alacağınız harcamalarda yapabilirsiniz. Öğle saatlerinde aşk hayatınız canlanabilir. Duygusal paylaşımlar içinde olacağınız zamanlar var. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde ev hayatınızla ilgili sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi güven arayışına itebilir. Geçmişe ait konular gündeminizi meşgul edebilir. Babanızla ilgili konuları ihmal etmeyin. Gün içinde duygusal zamanlar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızda ilgilendiğiniz konuları daha iyi hale getirmek için çabalayabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün iletişimin yoğun olduğu zamanlar içindesiniz. Uğraştığınız konularla ilgili eğitimler alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda daha hızlı ilerleyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Öğlen saatlerinde kendinizi daha duygusal hissedebilirsiniz. Gün içindeki sıkışıklıklar moralinizi bozmasın.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızda kişisel yeteneklerinizi kullanmanız gerekebilir. Uğraştığınız işlerde bitişler yaşayabilişiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili düzenlemelere gidebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulardaki yaşadığınız sıkışıklıklar sizi tekrar organize etmeye itebilir. Öğlen saatlerinde sevdiklerinizle derin paylaşımlarda buluşmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Bazı konularda sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Öğle saatlerinde kendinizi duygusal hissedebilirsiniz. Derin paylaşımlar içinde olmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Uğraştığınız işlerde, bilemediğiniz nedenlerden dolayı sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Gizli düşmanlar gündeme gelebilir. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. Öğle saatlerinde daha fazla içe dönebilir, duygusal yoğunluk içinde olabilirsiniz. Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda eksiklikleri tamamlamak isteyeceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

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Bugün

Gelecek beklentilerinizin üzerinde zaman harcayacağınız bir gündesiniz. Planladığınız işlerinizde bitişler yaşanabilir. Üzerinde çalıştığınız konuları daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Gün içinde duygularınızın sizi yönlendirdiğini düşüneceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

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Bugün

İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgili bitişler olabilir.  Hedefleriniz için daha hızlı ilerlemek isteyeceğiniz zamanlar var. Gün içinde yaşanan sıkışıklıklar keyfinizi kaçırabilir. Bürokratik engellerle uğraşabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Gün ortasında duygusal paylaşım içinde olacağınız birilerini arayabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Uluslararası konulardaki girişimlerinizde bitişler olabilir. Yeni ufuklara açılma isteği içinde olabileceğiniz bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerde ilerleme kaydedebilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren işler ön plana çıkabilir. Arkadaşlarınızla yolculuklar planlayabilirsiniz. Öğle saatlerinde kendinizi daha duygusal hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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