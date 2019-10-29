Daha pozitif düşünebiliriz

Bugün ne yapılabilir? Son iki günün yoğun gelişmelerinin ardından, Ay bugün bağımsızlığına düşkün Yay burcunda büyüyor. Yeni istekler, yeni ufuklar ve özgürlük arayışı öne çıkmakta. Fikirlerimizi daha heyecanlı şekilde tartışabiliriz. Gelecek yönünde daha iyimser düşüncelerimiz olabilir. Bugün Merkür ve Venüs yan yana gelirken, gençlerle ilgili gelişmeler, daha iyi konuşma ve inandırıcı olma imkanı var.

Nelerden kaçınmalı? Merkür ise gittikçe yavaşlamakta. Aldığımız kararlar çok kolay organize edilemeyebilir. Bugünlerde saklı kalan nedenler ya da bazı endişelerimiz yüzünden çok net düşünemeyebiliriz. Hevesli olmakla birlikte, mantıklı düşünmek ve karar vermek pek kolay olmayabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 12/Tohum Bugün sahip olduğumuz bilgi ve donanımı daha iyi kullanma imkanı var. Başkalarına da yardımcı olabilir ve liderlik edebiliriz.