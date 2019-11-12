Daha pratik olabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün saat 11:45’ten itibaren İkizler burcuna ilerleyecek. Bu saate kadar boşlukta kalan Ay çok hızlı ilerlememeye işaret etmekte. Böyle zamanlarda önemli kararları bekletmek, hemen başlamamak daha yerinde olabilir. Daha çok eksiklerimiz üzerinde düşünebiliriz. Öğle sonrasında zekamızı daha verimli ve iş yönünde başarılı şekilde kullanabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Merkür’ün olumlu açıları hayalini kurduğumuz şeyleri somutlaştırabilecek imkanlar yaratmakta. Düşüncelerimizle ilgi çekebilir ve düşüncelerin gücü ile başarılı olabiliriz. Neye niyet ettiğimize özellikle önem verelim. Kişisel yeteneklerimizi daha iyi değerlendirebileceğimiz bir gündeyiz. Güçlü durmak, başkaları üzerinde etki yaratmak mümkün.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/Çakmaktaşı Geleceğe yönelik yaratıcı imkânları daha iyi değerlendirmeye bakalım. Kendi iç dünyamıza dönmemiz açısından da uygun şartlar var.