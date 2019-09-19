Dekorasyonda son dokunuşu ev makyajı ile yapın!

Birçok kişi mevsim geçişlerinde evinde dekorasyona el atar ve yaşam alanını yenilemek ister. Bu durumda evinizde boya, mobilya, dekorasyon ve yaşam konforunuzu sağlayacak detayları tamamlayıp son dokunuşu ev makyajı ile tamamlamaya ne dersiniz? Evinizi görsel olarak özel gösterecek, evinize karakter kazandıracak ev makyajıyla özel detayları tamamlayabilir ve evinizi size özle bir mekana dönüştürebilirsiniz. Peki, ev makyajı nasıl yapılır? İşte çok küçük dokunuşlar ile evinizin nasıl değiştiğine inanamayacaksınız...

Evinizin makyajını yaparken en çok özel tasarım objelerden yararlanacaksınız. Bunu yapmak için sahip olduğunuz seçeneklere yakından bakabilirsiniz.

Tablo aynalar





Duvarda tablo edasıyla duran tablo aynalar, evinize hem şıklık hem de işlevsellik kazandıracak.

El yapımı duvar saatleri





Duvarlarınıza farklı bir dokunuş yapmak ve zamanı değiştirmek istiyorsanız, el yapımı duvar saatleri tercih edebilirsiniz.

Dekoratif vazo setleri





Zamansız tasarımlarla evinizde farklı görünümler elde edebilirsiniz. Özellikle vazo tercihinde bu tasarımları sıklıkla kullanabilirsiniz.

Asimetrik detaylar

Sıradan bir detayı farklı şeklide ele alarak evinize farklı rüzgarlar estirebilirsiniz. Örneğin, askılık.

Sadelik





Normal dekorasyonda öne çıkmayan detayları tek başına ev sade şekilde kullanarak kusursuz bir detay elde edebilirsiniz. Bir çekmeceyi, musluğu ya da bir sehpayı basitleştirerek öne çıkartabilirsiniz.