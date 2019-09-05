Demir Demirkan Ekim ayında sevenleriyle buluşuyor

Türk rock müziğin önemli isimlerinden Demir Demirkan, 2004 yılında yayınladığı, döneme damgasını vuran ve Türk rock tarihinin en iyi albümleri arasında yer alan '2004 İstanbul' albümünün 15. yılı dolayısıyla Ekim ayında konser turnesine çıkıyor.

Zaferlerim, Gitti Gider, Kahpe gibi şarkılarının yer aldığı 2004 İstanbul albümünün 15. yıl turnesi kapsamında şehir şehir gezecek olan sanatçının rotası Eskişehir ile başlayarak Ankara, Çorlu, Tekirdağ, Edirne ve Kocaeli ile devam ederek İstanbul'da son bulacak.

Güçlü sahne performansı ve 2004 albümü şarkılarının yanı sıra Aşktan Öte, Rüzgar gibi unutulmaz şarkılarını da hayranlarıyla buluşturarak özlem giderecek olan sanatçı, konser turnesinin ardından yeni teklisi için çalışmalarını tamamlayacak.

Demir Demirkan Konser Programı



16 Ekim If Performance Hall Eskişehir

17 Ekim 6:45 KK Ankara

18 Ekim Pikap Sahne Çorlu

19 Ekim Pikap Sahne Tekirdağ

23 Ekim Pena Edirne

24 Ekim Hayal Kahvesi Kocaeli

25 Ekim Moda Kayıkhane İstanbul