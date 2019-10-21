Demir Demirkan turneyi yarıladı!
Demir Demirkan "2004 İstanbul" albümü 15. yıl konserlerine devam ediyor!
Türk rock müziğin önemli isimlerinden Demir Demirkan, 2004 yılında yayınladığı, ''2004 İstanbul'' albümünün 15. yılı dolayısıyla Ekim ayında çıktığı 6 şehirlik konser turnesini yarıladı.
Eskişehir ile başladığı konser turnesinde 4 gün üst üste konserler veren sanatçı Ankara, Çorlu, Tekirdağ'da sevenleriyle hasret giderdi.
Güçlü sahne performansı ve unutulmaz şarkılarını hayranlarıyla buluşturan başarılı isim, turnesini 24 Ekim Kocaeli konserinin ardından 25 Ekim'deki İstanbul konseri ile sonlandıracak.
Yeni teklisi için çalışmalarına devam eden Demir Demirkan, turnenin ikinci ayağı için de hazırlıklarını sürdürüyor.
Demir Demirkan Konser Programı
16 Ekim If Performance Hall Eskişehir
17 Ekim 6:45 KK Ankara
18 Ekim Pikap Sahne Çorlu
19 Ekim Pikap Sahne Tekirdağ
24 Ekim Hayal Kahvesi Kocaeli
25 Ekim Moda Kayıkhane İstanbul