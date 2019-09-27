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27.09.2019 - 11:14 |

Deniz tarağı yenir mi, nasıl temizlenir? (Muhteşem deniz tarağı tarifi ile)

Kabuklu deniz canlısı olarak bilinen deniz tarağını daha önce yemeyen veya yapmayan birçok kişi var. Dünyanın en uzun yaşayan canlılarından biri olan ve faydası saymakla bitmeyen deniz tarağını sofralarınıza getirmeye ne dersiniz?

Deniz tarağı yenir mi, nasıl temizlenir? (Muhteşem deniz tarağı tarifi ile)

Gülşah Karaman-PembeNar Özel

Deniz tarağı dünyanın en uzun yaşayan canlılarından biri olarak bilinir. Kabukları yuvarlak ve yelpaze şeklinde olan deniz tarağı etinin besin değerleri oldukça yüksek ve dikkat çekicidir. Daha önce yemeyen ya da hiç yapmayan birçok insan vardır. Bu sebeple pek çok kişinin aklında da doğal olarak deniz tarağı yenir mi, deniz tarağı nasıl temizlenir soruları yer alıyor. Temizlemesi ve pişirmesi çok zahmetli gözüken deniz tarağının tüm püf noktalarını ve sofralarınızdan eksik etmeyeceğiniz deniz tarağı tarifini sizinle paylaştık.

Deniz tarağı nedir? 

Derinle sularda yıllarca yaşayan deniz tarağı hayvanı, yüksek besin değeri içerdiğinden ve farklı nedenlerden dolayı oldukça ilginç bir deniz kabuklusudur. Dalgıçların denizin dibinden elle toplayarak filelere aldığı deniz tarakları, denizin sığ yerlerinde bulunur. Genelde Ocak ve Mart ayları arasında avlanan deniz tarakları için diğer aylar yumurtlama dönemi olarak biliniyor. Yağ ve şeker oranı düşük olan deniz tarağının protein miktarı oldukça yüksek olduğundan sağlıklı bir deniz ürünü olduğu kanıtlanmıştır.

Deniz tarağı nasıl temizlenir?

Deniz taraklarını temizlerken çok dikkatli olmalısınız. Çünkü nazik bir iç yapıya sahiptir ve etli kısma dikkat edilmelidir. Deniz taraklarını öncelikli olarak bol su ile yıkamanız gerekir. Daha sonra deniz taraklarının kabuklarında yer alan küçük yosun ya da kum kalıntılarını sert bir fırça yardımı ile temizlemesiniz.  Deniz taraklarının kabuğunu açmak için ise özel istiridye bıçağını kullanarak bıçak yardımıyla açmalısınız ve bu bıçak ile deniz tarağının kaslı beyaz bölümünü kabuğundan nazikçe ayırmanız gerekir. Deniz tarağının yenen bu kısmını parçalamadan çıkarttıktan sonra bol su ile yıkanması pişirilmeye hazırlanması için yeterli olur. Fırınlama, kızartma veya sotelemenin yanı sıra çiğ olarak da farklı damak tatlarına hitap eden deniz canlısının tüketimi de oldukça faydalıdır.

Deniz tarağı yenir mi, nasıl temizlenir (Muhteşem deniz tarağı tarifi ile)

Deniz tarağı nasıl yenir?

Yüksek besin değeri ile insan sağlığına olumlu katkıları bulunan deniz tarakları, hem pişirilerek, hem de çiğ olarak tüketilebiliyor. Safranlı kızartmasından, sarımsaklı ve zencefilli uygulamalara, hatta pudingli tatlı çeşitlerine kadar mutfak şeflerinin menülerinde yer alan deniz taraklarının etinin, su, protein, yağ ve glikojen içerdiği belirtiliyor.Keskin bıçaklar yardımıyla kabuklarının ayrıldığı deniz tarakları, içlerindeki etlerinin bıçağın ucu veya kaşık ile alınmasıyla yemeğe hazırlanır. Kabuklarını dilerseniz atabilir veya yemeklerde tat vermesi ve dekor oluşturması için kullanabilirsiniz.
Deniz tarağı yenirken yanında genellikle kırmızı şarap, beyaz şarap veya konyak gibi içecekler de tüketilir. Kızartması da yapılan deniz tarağının en önemli püf noktası ise temizlerken ve kabuklarından ayırırken dikkatli olmak ve özenli davranmaktır.

Deniz tarağı nasıl saklanır?

Deniz tarağını yemeklerde kullanmadan önce bir süre suda bekletebilirsiniz.

Deniz tarağı nasıl pişirilir?

Deniz tarağı genellikle çiğ veya az pişirilerek yenmesi tavsiye edilen bir üründür. Kabuklu diğer midye ve ıstakoz deniz canlıları gibi haşlanma aşamasından geçmesi onu daha çok lezzetli yapacaktır.

-Deniz taraklarını şık misafir sofralarınızda görmek veya farklı tatlar denemek istiyorsanız pişirmek için öncelikle soğuk suda yıkayarak ve iyice süzdürerek ardından da tuz ve taze karabiber serperek tatlandırın.

-Bir tavada da tereyağını iyice ısıtarak deniz taraklarını tavaya nazikçe dizerek her iki tarafını hafif kızartın. Deniz taraklarını kızarttıktan sonra servis tabağına alarak kızartma yaptığınız tavaya ince ince doğranan sarımsakları ve maydanozları ekleyin ve tereyağını da ekleyerek soteleyin. Hazırladığınız bu karışımı daha sonra deniz taraklarının üzerine dökerek servis ederek tüketebilirsiniz.

-Deniz taraklarını az pişmiş seviyorsanız yıkayıp temizledikten sonra bir dakika kadar haşlayarak daha sonra fırın tepsisine dizebilirsiniz. Ardından tuz, karabiber, kırmızı biber ve yarım fincan şarap serptiğiniz deniz taraklarını fırında 10 dakika pişirdikten sonra haşlanmış makarnanızın üzerine ekleyerek de afiyetle yiyebilirsiniz.

-Orta ısıdaki fırında dilerseniz 15 dakika kadar pişirerek ardından servis edebilirsiniz. Diğer kabuklu deniz canlıları gibi içini doldurmak isterseniz oldukça lezzetli bir alternatif olur. Kabuklarını açtığınız ve temizlediğiniz deniz taraklarını derin bir kapta az bir suyla haşlamalısınız. Suyunu çekince de pirinç ile hazırladığınız tuz ve karabiberli iç harcını bu kaba serperek deniz taraklarının ve iç harcının suyla birlikte pişmesini bekledikten sonra deniz taraklarının üzerine gravyer veya kaşar peyniri koyarak birkaç dakika daha fırınlamanız yeterlidir. 

Mükemmel beşamel soslu deniz tarağı tarifi 

Deniz tarağı yenir mi, nasıl temizlenir (Muhteşem deniz tarağı tarifi ile)

Malzemeler:

-300 gram kadar yeterli olacak deniz tarağı
-1 yemek kaşığı kadar tereyağı
-2 diş sarımsak ve yarım demet maydanoz

Beşamel sosu için:

-1-1 buçuk ayarda yemek kaşığı tereyağı
-3.5 yemek kaşığı un
-1 su bardağı süt
-2 diş sarımsak ve 1 çay kaşığı hardal
-Yarım fincan konyak
-Deniz Tarağının Üzeri İçin
-Gravyer peynir 100 gr kadar ve bir tutam maydanoz

Nasıl yapılır? 

-Derin bir tavanın içerisine deniz taraklarını koyup güzelce haşlanmasını sağlayın.

-Ardından tereyağını da bir tavaya alın. Sarımsak ve maydanozları da ince ince kıyıyoruz. Tavaya eklenen sarımsak ve maydanozların yanına deniz tarağını koyarak sotelemeniz gerekmektedir.

-Deniz tarağının beşamel sosu için ise tava da tereyağı ve un sararana kadar kavrulur. Kavrulan un ve tereyağının üzerine bir su bardağı ılık süt eklenir.

-Kaynadığında ise ocaktan alınıp ezilmiş sarımsak, hardal ve konyak eklenerek karıştırma işlemine devam edilir.

-Fırın kabını alıp deniz taraklarını yerleştirdikten sonra ise üzerine beşamel sos dökülür.

-Tercihe göre lezzetini daha fazla arttırmak adına gravyer peynirler konulduktan sonra orta derecede önceden ısıtılmış fırında peynirler eriyene kadar güzel bir şekilde pişirilir.

-Tüm işlem bittikten sonra ise son derece de lezzetli bir tarif olan deniz tarağının servisini yapabilirsiniz.

Afiyet olsun. 

 

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