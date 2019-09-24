Deprem korkusu nedir, nasıl olur?

Özellikle akıllıca ve sakin şekilde hareket edilmesi gereken deprem durumunda bu korkunun yaşanması oldukça ciddi bir sorundur. Doğal bir afet olan depremin güçlü, şiddetli ve ciddi bir hasara neden olması halinde psikolojik travmalar ortaya çıkabilir.

Deprem korkusu belirtileri nelerdir?

Genel olarak deprem korkusu belirtileri ağlama, en küçük hareket ve sesten irkilme, huzursuzluk, uyku bozuklukları, sürekli deprem anının göz önüne gelmesi ve konuşma isteğinin kaybolması olarak kendini gösterebiliyor.

Deprem korkusu tedavi edilir mi?

Travma sonrası stres bozukluğu belirtileri baş gösterdiyse muhakkak profesyonel yardım, psikoterapi ya da ilaç tedavi destekli bir terapi almak gerektiğini vurgulayan Yrd.Doç.Dr. Semra Baripoğlu "Uyku bozukluğu, iştahsızlık, depresif belirtiler ya da en küçük bir sesten irkilme hali, işine gücüne dikkatini verememe ve hayattan elini eteğini çekme gibi isteksizlik ve ilgisizlik hali devam ediyorsa, uykudan kabuslarla uyanma bu gibi belirtiler varsa mutlaka travmaya yönelik bir psikoterapi gerekiyorsa ilaç tedavisi ile destek almak lazım. Çünkü beyinde bu travmatik yaşantıların kaydedildiği bölgeler var ve bölgeler tetikleniyor. Tekrarlanan veya depremi çağrıştıran uyaranlarla bile tetiklenebiliyor. Bu yüzden etkili bir tedavi almak kişinin fonksiyonlarını daha da kaybetmesini engelleyecektir. Yaşam kalitesini hızlı bir şekilde eski düzeye çevirecektir" dedi.