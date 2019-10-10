Derinleşebiliriz

Bugün ne yapılabilir? Ay bugün Balık burcunda ilerlerken Venüs’le de uyumlu kalıyor. Keyif veren konular, sanatsal uğraşlar ya da kadınlara yönelik konularda daha akıcı olabilecek imkanlar söz konusu olabilir. Aynı zamanda duygusal açıdan derinlik kurabileceğimiz, hem kendimizi, hem de başkalarını daha iyi anlayabileceğimiz günlerdeyiz.

Nelerden kaçınmalı? Bugün gizli işler ya da sessizlik içinde olan durumlar da dikkat çekebilir. Belki de bu konularda daha çok şey yapılabilir ya da iletişim kurulabilir. Duygularımızı anlatmak konusunda şanslıyız. Ancak kolayca da gizleyici olabiliriz. Akşam saatlerinde sorumlulukların da yardımı ile uzun vadede bize destek olabilecek şeyler üzerine düşebiliriz. Olaylara pozitif bakmayı unutmayalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/Tohum 5 tonu altında merkezde kalmak ve temellere dönmek bizim için önem kazanıyor. Hedeflere ilerleme konusunda daha bereketli bir gündeyiz.