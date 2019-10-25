Salonlarımızı dekore ederken birçok yönteme başvurabiliriz ve sadece belli alanlarına önem veririz. Ancak bilinmesi gereken

en önemli şey, salonun geometrik yapısıdır. Yani dikey bir salon ile dikdörtgen bir salonun dekorasyonu asla aynı olmaz. Bu sebeple, dekorasyon yaparken bu detaya ayrıca önem vermeniz gerekir. Peki dikdörtgen salon nasıl dekore edilir? Dikdörtgen salon dekorasyonu örnekleri nelerdir? İşte dikdörtgen salonu dekore etmenin püf noktaları...

Mobilyalara odaklanın

Dikdörtgen salon dekorasyonu yaparken temelde mobilyaya odaklanmayı seçin. Mobilya seçerken veya tasarlatırken, form yapısına özen gösterin. Dikdörtgen salonlar için en uygun koltuk modeli, 1 koltuk yapıları olacaktır. Hem oda yapısı hem de fonksiyonel açıdan uygun olacaktır.

Yaşam alanınızı kalabalık tutmayın

Küçük bir halı ve sehpa dekorasyonu bu açıdan doğru tercih olacaktır. Duvarlara aynayı tercih edin. Ayna derinlik algısı oluşturur. Bu derinlik algısı sayesinde odanız daha geniş gözükecektir.

Daha aydınlık renkler tercih edin

Beyaz renk daha açık ve aydınlık bir alan oluşturmanızı sağlayacaktır. Bunun dışında, son dönemin trendi olan pampas otu dekorasyonundan da aynı şekilde, ev dekorasyonu için yararlanabilirsiniz.