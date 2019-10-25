Dekorasyon

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSalonDikdörtgen salon nasıl dekore edilir?
25.10.2019 - 15:09 |

Dikdörtgen salon nasıl dekore edilir?

Salonunuzun geometrik yapısı varsa ve nasıl dekore edeceğinizi bilmiyorsanız, sizin için dikdörtgen salon dekorasyonu örnekleriyle ilgili tüm detayları paylaştık. Peki, dikdörtgen salon nasıl dekore edilir?

Dikdörtgen salon nasıl dekore edilir?

Salonlarımızı dekore ederken birçok yönteme başvurabiliriz ve sadece belli alanlarına önem veririz. Ancak bilinmesi gereken
en önemli şey, salonun geometrik yapısıdır. Yani dikey bir salon ile dikdörtgen bir salonun dekorasyonu asla aynı olmaz. Bu sebeple, dekorasyon yaparken bu detaya ayrıca önem vermeniz gerekir. Peki dikdörtgen salon nasıl dekore edilir? Dikdörtgen salon dekorasyonu örnekleri nelerdir? İşte dikdörtgen salonu dekore etmenin püf noktaları... 

Mobilyalara odaklanın

Dikdörtgen salon dekorasyonu yaparken temelde mobilyaya odaklanmayı seçin. Mobilya seçerken veya tasarlatırken, form yapısına özen gösterin. Dikdörtgen salonlar için en uygun koltuk modeli, 1 koltuk yapıları olacaktır. Hem oda yapısı hem de fonksiyonel açıdan uygun olacaktır.

Dikdörtgen salon nasıl dekore edilir

Yaşam alanınızı kalabalık tutmayın

Küçük bir halı ve sehpa dekorasyonu bu açıdan doğru tercih olacaktır. Duvarlara aynayı tercih edin. Ayna derinlik algısı oluşturur. Bu derinlik algısı sayesinde odanız daha geniş gözükecektir.

Daha aydınlık renkler tercih edin

Beyaz renk daha açık ve aydınlık bir alan oluşturmanızı sağlayacaktır. Bunun dışında, son dönemin trendi olan pampas otu dekorasyonundan da aynı şekilde, ev dekorasyonu için yararlanabilirsiniz.

 

    Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
    daha fazla video için
    Günün Kombini

    Cuma Akşamına Hazırız

    Cuma Akşamına Hazırız
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    İş hayatınızdaki konular gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda ki arkadaşlarınızdan yüksek beklentiler içinde olabilirsiniz. Sizi yoran ve yıpratan koşullarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Öğlen saatlerinde duygusal derinlik içinde olacağınız zamanlar var. Endişe hissine kapılmayın, sakin kalmakta fayda var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz zamanlar var. Sabah saatlerinde ilişkilerinizde huzursuzluk hissedebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlara karşı beklentilerinizi yükseltebilirsiniz. Duygusal karışıklığınızı kontrol etmeniz gereken zamanlar olabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kendinizle ilgili yeni kararlar alıp, yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde beslenmenize dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Gün içinde değişken durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kişisel olarak önem verdiğiniz konularla ilgilenmek keyfinizi yerine getirebilir. Öğlen saatlerinde yoğun düşünceler içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde kardeşlerinizle geçireceğiniz zamanlar var. Öğlen saatlerinde kendinizi güvende hissedeceğiniz ortamlarda olmak size iyi gelecektir. Çevrenize karşı iyimser bir hava içinde olabilirsiniz. Yüksek beklentilere karşı kendinizi kontrol etmenizde fayda var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Maddi kaynaklarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Çalışmalarınızda başkalarından destek alabilirsiniz. Parasal birikimleriniz hakkında karar vermek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Öğlen saatlerinde paylaşım içinde olmaktan keyif alacağınız kişilerle zaman geçirebilirsiniz. Heyecan duyacağınız biriyle tanışabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeni başlangıçlar yapma niyetinde olduğunuz zamanlar yaşayabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz işlerinizi bugün tamamlamakta fayda var. Beslenmenize daha özen göstermelisiniz. Sabah saatlerinde farklı his ve duygular içindeyken öğlene doğru daha fazla duygu derinliği hissedebilirsiniz. Akışta kalmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gizli kalan konular gündeminizi etkileyebilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Aşırı duygu dengesizlikleri yaşamadan, akışta kalmaya özen gösterin. Etrafınızdaki insanlardan yüksek beklenti içinde olabileceğiniz zamanlar var. Bugün kabullenme içine girebilirsiniz, iç sesinizi dinlemekte fayda var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün arkadaşlarınızla geçirmek isteyebilirsiniz. Sosyal konularla ilgili meseleler gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızla ilgili konularda başkalarından destek alabilirsiniz. Beklentilerinizi yüksek tutmazsanız, sizin için daha iyi sonuçlar doğabilir. Öğlen saatlerinde gizlilik içeren işlerle uğraşmak hoşunuza gidebilir. Dernek işlerinize zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İş hayatınızla ilgili konularda bugün dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konularda beklentilerinizi yüksek tutuyor olabilirsiniz. Bugün iyimser bir hava içindesiniz. Öğlen saatlerinde gizli kalması gereken konularla uğraşacağınız zamanlar olabilir. Duygularınızı yoğun yaşayabilirsiniz. İş hayatınızdaki sorumluluklarınıza özen gösterin.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. Düşüncelerinizi paylaşmak ihtiyacında olacağınız zamanlar var. Akademik konularla ilgili atılımlar yapabilirsiniz. Aile büyüklerinden beklentileriniz yüksek olabilir. Bu durum sizin özgürlük isteğinizi engelleyebilir. Duygusal karışıklıklara karşı, akışta kalmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ortaklı para durumları gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde yaşayacağınız duygusal karışıklıklar sizi endişeye sürüklemesin. Öğlene doğru güven hissedeceğiniz yerlere doğru çekileceksiniz.  Finansal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bu konuda otorite olan kişilere karşı beklentilerinizi yüksek tutacağınız zamanlar olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İlişkilerinizle ilgili yüksek beklentiler içinde olabilirsiniz. Ortaklı para konularıyla ilgilenebilirsiniz. Uğraştıran durumlar söz konusu. Açık düşmanlara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Öğlen saatlerinde daha paylaşım içinde olmak isteyeceksiniz.  Uyum ve denge arayışında olabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Dr. Burak Toprak
    Dr. Burak ToprakTransmanyetik Uyarım Tedavisi
    Rümeysa Betül Seyithanoğlu
    Rümeysa Betül Seyithanoğluİlişkide Koşulsuz Kabul
    Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Abatay
    Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda AbatayÇocuklarda Miyop Hastalığına Dikkat
    Şebnem Kandıralı Yıldırım
    Şebnem Kandıralı YıldırımŞekeri Düşüren Besinler
    Dr. Rıdvan Üney
    Dr. Rıdvan ÜneyDoğum Sonrası Cinsellik
    Beste Sırapınar
    Beste SırapınarHoşgeldin 2 Yaş Sendromu
    Şaduman Canan Karakul
    Şaduman Canan KarakulKadınlar Neden Aldatır
    Betül Yergök
    Betül YergökGeçmişin Değil Zihnin Kodları
    Doç. Dr. Cem ARITÜRK
    Doç. Dr. Cem ARITÜRKVarise Karşı Alınacak Önlemler
    Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
    Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluBugünüm Huzurla Geçsin
    En Çok İzlenen Videolar
    17NAR - 17 Soruda Ayşe Burcu Kaya17NAR - 17 Soruda Ayşe Burcu Kaya
    Okulda başarısızlığın sebebi disleksi olabilir mi?Okulda başarısızlığın sebebi disleksi olabilir mi?
    Okul korkusu konusunda aileler neler yapmalı?Okul korkusu konusunda aileler neler yapmalı?
    Kemik iliği nakli için kimler verici olabilir?Kemik iliği nakli için kimler verici olabilir?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dikdörtgen salon nasıl dekore edilir?

    Dikdörtgen salon nasıl dekore edilir?

    "Bu topraklarla ve birbirimizle bağımız, paylaşmaya değer"

    "Bu topraklarla ve birbirimizle bağımız, paylaşmaya değer"

    ‘Diyetiniz modaya mı uymalı, size mi?’

    ‘Diyetiniz modaya mı uymalı, size mi?’

    Dünya Makarna Günü'ne özel 4 makarna sosu tarifi

    Dünya Makarna Günü'ne özel 4 makarna sosu tarifi

    Sıradaki Haber