Dikkat çekebiliriz

Bugün ne yapılabilir ? Bugün Aslan burcunda gerçekleşen yeniay kişisel gücümüzü, yaratıcılığımızı daha kolay kullanabileceğimiz imkanlara işaret ediyor. Venüs’ün konumu bugünlerde sanatta, değer verdiğimiz, güzellikler yarattığımız alanlarda üretkenliğe işaret etmekte. Yeniayla birlikte artan bir enerji ve kararlılık teması ortaya çıkmakta.

Nelerden kaçınmalı ? Dikkat çekici olan şeylere açık olduğumuz bir gündeyiz. Özellikle akşam saatlerinde şansımızın daha parlak olduğu zamanlar var. Bu saatlerde zevklere, keyiflere dışadönük bir şekilde yaklaşabiliriz. Günün geç saatlerinde öfke yaratabilecek koşullardan da uzak kalmamız yerinde olacak. Olayları aşırı şahsileştirmemeye çalışalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/Jaguar Bitişler ve başlangıçlar bir arada yaşanmakta. Ayrıca bizim için hassas ve hatta gizli olan konuların gündeme geldiğini görebiliriz. Mahremiyet önemli bir unsur haline gelebilir. Olayları fazla karmaşık hale getirmemeliyiz.,