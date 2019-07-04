Beklenmeyen koşullar var

Dengesiz ve kritik günlerden geçiyoruz. Bugünlerde beklenmeyen durumlar, aksamalar, planlarda değişiklikler gündeme gelebilir. Ay’ın ışığı küçülürken, olayları kendi akışında ele almaya çalışalım. Ay saat 14:30’dan itibaren Yengeç burcuna ilerleyerek ailevi işlere, eve yönelik uğraşlara vurgu yapıyor. Bu konularda sıkışıklıklar ve bitişler yaşanabilir.

Nelerden kaçınmalı ? Haftanın ilk gününde aceleci davranmamalıyız. Günün ilk yarısında konuşmalar, görüşmeler pek sonuç getirmeyebilir. Boşlukta kalan Ay ciddi işlerden çok önemsiz konulara yönelmenin doğru olacağını anlatıyor. Başkalarından beklentilerimizi ertelemek yararlı olabilir. Hareket ve yolculuklarda beklenmedik durumlar olabilir.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 10/Maymun Yaratıcı konular için fırsatlar var. Tzolkin’e göre bugün zihinsel açıdan hareketli ve oynak Maymun günündeyiz. Düşüncelerimizi yaratıcı biçimde ortaya koyabiliriz. Zekaya dayanan uğraşlar ve yaratıcılığımızı çeşitlendirebileceğimiz olanaklar açısından güzel bir gündeyiz. Akış içinde kalabiliriz.