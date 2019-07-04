MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerAstrolojiBeklenmeyen koşullar var
04.07.2019 - 17:00

Beklenmeyen koşullar var

Dengesiz ve kritik günlerden geçiyoruz. Bugünlerde beklenmeyen durumlar, aksamalar, planlarda değişiklikler gündeme gelebilir.

Dengesiz ve kritik günlerden geçiyoruz. Bugünlerde beklenmeyen durumlar, aksamalar, planlarda değişiklikler gündeme gelebilir. Ay’ın ışığı küçülürken, olayları kendi akışında ele almaya çalışalım. Ay saat 14:30’dan itibaren Yengeç burcuna ilerleyerek ailevi işlere, eve yönelik uğraşlara vurgu yapıyor. Bu konularda sıkışıklıklar ve bitişler yaşanabilir.

 

Nelerden kaçınmalı ? Haftanın ilk gününde aceleci davranmamalıyız. Günün ilk yarısında konuşmalar, görüşmeler pek sonuç getirmeyebilir. Boşlukta kalan Ay ciddi işlerden çok önemsiz konulara yönelmenin doğru olacağını anlatıyor. Başkalarından beklentilerimizi ertelemek yararlı olabilir. Hareket ve yolculuklarda beklenmedik durumlar olabilir.   

 

Maya takviminde bugün

 

Galaktik ton 10/Maymun   Yaratıcı konular için fırsatlar var. Tzolkin’e göre bugün zihinsel açıdan hareketli ve oynak Maymun günündeyiz. Düşüncelerimizi yaratıcı biçimde ortaya koyabiliriz. Zekaya dayanan uğraşlar ve yaratıcılığımızı çeşitlendirebileceğimiz olanaklar açısından güzel bir gündeyiz. Akış içinde kalabiliriz.

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Sendromsuz Pazartesi

Sendromsuz Pazartesi
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
KOVA
BALIK
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Yazışma ve sözleşmelere dikkat etmenizde fayda var. Sorumlu olduğunuz işlerinizde biran önce...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi ön plana koymak için çaba gösterebilirsiniz. İş...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara daha fazla yönelebilirsiniz. Bazı konularda fazla hayalci olmamaya özen gösterin. İletişimde...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizi hapseden durumlar meydana gelebilir. Kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Bilemediğiniz olaylardan dolayı kayıplar yaşanabilir....Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün geleceğinizle ilgili yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleri toparlayacağınız zamanlar var. Yakın çevrenizdeki...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminizi iş hayatında alacağınız sorumluluklarınız etkileyebilir. Kendi rutininizden çıkacağınız bir zaman dilimindesiniz. Bazı...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde hayatınıza yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Hayatınızı sorgulayacağınız bir gündesiniz. Yabancılarla ilgili konular...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konularda yakın çevrenizden fikir alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde kendinizi daha fazla adayabilirsiniz....Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşiniz ve yakın çevresindeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Bazı konularda çok fazla sorumluluk alıyor olabilirsiniz. Kendinize...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızın gerektirdiği rutininizin dışına çıkmak isteyebilirsiniz. Kendinizi daha fazla dinlemek isteyeceğiniz bir gün olabilir....Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcılığınızı daha fazla ifade etmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde kendi fikirlerinizi yaymak ve bu konuda destek...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailevi konular gündeme gelebilir. Sabah saatlerinde evde oluşabilecek küçük kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Bazı dikkatsizlikler...Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Merve Girgin
Merve GirginGeri Dönüştürün
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkGöğüs Büyütme Estetiği
Süleyman Dağdartan
Süleyman DağdartanBesinlerde Aşamalı Süreçler
Bükre İkizer
Bükre İkizerErkekleri Kaçıran Kıyafetler
Seray Küçük
Seray KüçükKendime Söz Veriyorum...
Aylin Çetinkaya
Aylin ÇetinkayaGöz Makyajına Pratik Çözüm
Arzu Bıyıklıoğlu
Arzu BıyıklıoğluNeyi Sıkıntı Yapıyorsun?
Emre Kara
Emre KaraFunda Arar'ın Yeni Tarzı
Diş Hekimi Neriman Karakaş
Diş Hekimi Neriman KarakaşGülüş Tasarımı
Tuvana Eroltu
Tuvana EroltuÜniversite Tercih Dönemi
En Çok İzlenen Videolar
Antidepresan ilaçlar bağımlılık yapar mı?Antidepresan ilaçlar bağımlılık yapar mı?
Şehir hayatı depresyonu tetikliyor mu?Şehir hayatı depresyonu tetikliyor mu?
Tükenmişlik sendromu bir depresyon çeşidi mi?Tükenmişlik sendromu bir depresyon çeşidi mi?
Depresyon belirtileriDepresyon belirtileri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şehrin sıcağında keyifli bir serinlik

Şehrin sıcağında keyifli bir serinlik

Gebeliğin 3 ayı ve son 1 ayı anne adaylarını zorluyor

Gebeliğin 3 ayı ve son 1 ayı anne adaylarını zorluyor

Vücudunuzu toksinlerden arındıracak 10 besin

Vücudunuzu toksinlerden arındıracak 10 besin

Sağlığı olumsuz etkileyen kıyafet hataları

Sağlığı olumsuz etkileyen kıyafet hataları

Sıradaki Haber