Diş Telleriyle Fırçalama

Ortodontik tedaviye aday bir hasta için olmazsa olmaz üç şey vardır; biri tedavi kontrollerinin düzenli takibi, diğeri asitli içeceklerin içilmemesi, sonuncusu düzgün diş bakımıdır. Esas olanın diş sağlığı olduğunu, ortodontinin ya da sıralamanın ikinci planda önemli olduğunu değerlendirirsek, hekimliğin en temel ‘öncelikle zarar verme’ ilkesinden de hareketle bunların arasında en önemli maddenin diş bakımı olduğu muhakkaktır.

En önemli olmakla beraber ortodontik tedavi sırasında en sık karşılaşılan problemlerden birisi yeterince etkili ve düzgün fırçalama yapılamamasıdır.Bu durum ortodonti hastalarında çürük ve diş eti iltihabı riskini artırmaktadır.

Braketlerin yapısı gereği girinti ve çıkıntılara sahip olması, plak birikimi için ağız içerisinde çok sayıda uygun yüzey oluşmasına sebep olur. Bundan dolayı ortodontik tedavi gören bir hastanın normal bir fırçalamaya göre farklı ekipmanlara sahip olması ve teknik olarak daha farklı davranması gerekir.

Sahip olunması gereken ekipmanlardan en önemlisi olan fırçanın braketlerin tüm yüzeylerine ulaşmayı kolaylaştıracak özellikte olması, değişik markaların mevcut ortodontik fırça modellerinden biri olması şarttır, bununla beraber diş fırçasından çok küçük bir resim fırçasını andıran şekliyle ara yüz fırçaları da tedavi sırasında temizlik için yardımcı temizlik elemanı olarak değerlendirilmelidir. Kullanılacak olan macununsa florür içeriğiyle dişleri dış etkilere karşı korur olmasına dikkat edilmelidir, bununla beraber kullanılacak olan bir gargaranın veya ağız çalkalama suyunun da mekanik temizliğe ek kimyasal olarak diş minesi üzerindeki asit dengesini korumaya yardımcı olacağı bir gerçektir.

Teknik olarak bakıldığındaysa, temizlik konusunda yapılan genel hata; fırçalarken braketlere zarar verileceği endişesiyle fazla bastırmadan yapılan yüzeysel fırçalamadır. Bu durumda diş fırçasının kılları ara yüzeylere ulaşmaz ve tam bir temizlik söz konusu olamaz. O yüzden fırçayı dişlere doğru bastırarak kullanmak temizliğin daha ayrıntılı olmasını sağlayacaktır. Bununla beraber kullanılan az macun aşırı köpürmeyi engelleyerek yeteri kadar fırçalamayı da sağlayarak kontrolün hastada kalmasını sağlayacaktır.