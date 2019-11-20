Ortodontik Tedavi Yaşı

Düzgün sıralı bembeyaz dişlerden oluşan doğal ve güzel bir gülümsemeyi sadece kendimiz için değil çocuklarımız için de arzu ediyoruz. Sadece estetik olarak değil, çocuklarımızın sağlığı açısından da düzgün dişlere sahip olmaları önemlidir. Çapraşık ya da çenelerde yanlış konumlanmış dişler, çürük oluşumunu kolaylaştırır, dişeti hastalıkları, ağız kokusu, bazı harfleri söyleyememe gibi sorunlara veya düşme sırasında dudak,dil, yanakların yaralanmalarına sebep olabilir. Eğer düzenli ziyaret ettiğiniz hekiminiz yoksa, çocuğunuzu ne zaman ortodontiste götürmeniz gerektiğini bilmiyor olabilirsiniz. Burada tedavi ve zamanları ile ilgili kısa bir bilgi paylaşmak istedim.

Ortodontik tedavilerin zamanı yapılacak uygulamaya göre değişir. Tedavi sadece diş teli takarak ya da fonksiyonel aparat dediğimiz damak protezlerine benzer protezlerle ya da cerrahi olarak yapılabilir. Diş teli takılarak yapılan ortodontik tedavi, koşullar uygun olduğu takdirde her yaşta mümkündür. Dişler sağlamsa ve dişeti hastalığı ve kemik kayıpları yoksa, tedavi yapılabilir.

Ortodontik tedavi, sadece dişteli takılarak dişlerin düzgünce sıralanması demek değildir. Bazen sorun sadece dişlerde değil çenelerde de olabilir. Mesela alt çene yeterince gelişemezse çocuk kuş yüzü görünümüne sahip olabilir. Ya da tam tersi, alt çene öne doğru çok fazla gelişir. Alt çene üst çenenin önünde kapanır. Ya da çocuk ağzını kapattığında alt kesici dişlerle üst kesici dişlerin arasında bir boşluk olabilir, dil alt ve üst çene dişlerinin arasına yerleşmiş olabilir. İşte bu durumlarda yaş önemlidir. Çünkü insan vücudunda kemik büyüme ve gelişiminin hızlandığı bir dönem vardır, puberte dönemi. 9-14 yaşları arasındaki bu dönemde yapılacak ortodontik apareylerle yanlış yöne doğru ya da fazla büyüyen çeneleri kontrol edebiliriz. Başka bir deyişle, çenelerin hatalı gelişimini engelleyebiliriz. Bu dönemden önce tedavi, çene gelişimi yavaş olduğu için çok faydalı olmayacağından tercih edilmez. Ayrıca tedavi süresi uzayacağı ve yıllarca süreceği için çocuklar sıkılır, motivasyonunu kaybeder.

Eğer çene kemiklerinin gelişimiyle ilgili bir bozukluk varsa ve puberte dönemi geçtiyse, bu durum ortodontik cerrahi ile düzeltilebilir.

Erken yaşlarda, ailelerin çenelerin yanlış gelişimini önlemek için evde yapabilecekleri şeyler de vardır. Mesela çocuklarda parmak emme, dil emme, kalem ısırma gibi çene gelişimini olumsuz etkileyecek kötü alışkanlıklar varsa bu alışkanlıklar bıraktırılmalıdır. Ayrıca süt dişlerindeki çürükler mutlaka tedavi ettirilmeli, erken kaybedilmiş süt dişleri varsa yerleri, yer tutucu dediğimiz aparatlarla korunmalıdır.

Yüzünüzden gülümseme eksik olmasın! Belgrad'tan selam ve sevgilerimle.