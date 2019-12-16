İmplant uygulamaları çağımızda diş eksiklerinin giderilmesinde oldukça popüler uygulamalardır. İmplant teknolojisinin ilerlemesi ile kaybedilen dişler köprülerden farklı olarak diğer dişlere hiçbir düzenleme gerekmeden yapılabildiği ve hareketli protez zorunluluğunu ortadan kaldırdığı için bütün diş hekimleri ve hastalar için mucizevi bir çözüm haline gelmiştir.

Fakat hastaların bu konuda bazı kaygıları var elbette. Bu kaygıların büyük bir kısmı ameliyat korkusudur. İşlem yapılırken bir kesi yapılıyor olması ve operasyon sonunda dikişler atılıyor olması hastalarımızı korkutmaktadır. Gelişen teknoloji bizlere başka kapılar açmış ve buna da bir çare bulmuştur. Hiç kesi atılmadan ve dikiş atılmadan implant yapılabilmesi artık bir hayal değildir. Bu işlemin yapılış prosedürünü kısaca ve anlaşılabilir bir şekilde özetlemek istersek aşamalar şöyledir:

Öncelikle hastaların bir üç boyutlu tomografisi çekilir. Bu üç boyutlu tomografi ile çene kemikleri, yumuşak dokular, komşu dişler ve implant yapılması planlanan bölgedeki komşu dokular gerçekçi boyutları ile inceleyebilme imkanı sağlamaktadır.

Hekimler kendi ölçüm ve gözlemlerini yapabildiği gibi ayrıca bilgisayar destekli özel programlar sayesinde kişiye özel cerrahi rehberler hazırlamak da üç boyutlu yazıcılar ile mümkün olmaktadır. Üç boyutlu yazıcılar ile hazırlanan cerrahi klavuzlar ile implantların çaplarının, boylarının ve hatta pozisyonlarının bile operasyon öncesinde, tam ve doğru olarak ayarlanmasını sağlamaktadır. Ameliyat öncesinde hazırlanan bu cerrahi klavuzlar sayesinde artık kemiği açıp görmemize gerek kalmadığı için direkt yumuşak doku üzerinden bir kesi yapılmasına gerek olmadan implantların yerleştirilmesini sağlamaktadır. Ameliyat için bir kesi atılmadığı için artık dikişe de gerek kalmamaktadır.

Ameliyat sonrası şişlik ve ağrı şikayetlerinin belirgin düzeyde azalması, operasyon süresinin kısalması, hasta ve hekim üzerinde ki stresin azaltılması gibi bir çok avantaj sağlayan cerrahi kılavuzların en büyük dezavantajı ise hekim ve hastaya fazladan ciddi bir maliyet doğurmasıdır.

Her tedavide olduğu gibi bu şekilde kılavuz ile implant uygulaması içinde hastanın ağız koşullarının buna müsait olması gerekmektedir. İşlemin uygulanabilirliğinin kararını ancak sizi muayene eden hekiminiz verebilir.

İyi haftalar diliyorum.

Diş Hekimi

Dt. Neriman Karakaş