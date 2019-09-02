Laminate veneer kronlar yani daha anlaşılır bir şekilde söylemem gerekirse yaprak porselenler günümüzde oldukça popüler olmakla beraber geçmişi çok uzun yıllara dayanır. İlk olarak 1930 lu yıllarda Holywood artistlerine uygulanmıştır. Gerçi o dönem film çekimleri için geçici olarak yapılıyormuş ama fikrin ilk çıktığı yer Holywood imiş. Kliniklerde uygulanmaya başlaması da 80 li yılların başına denk gelmektedir. Yani pek yeni bir uygulama sayılmaz.

Yaprak porselenlerin diğer estetik kaplamalardan farkı diş yüzeyinde bazen hiç düzenleme yapmadan bazen de çok az şekillendirilerek yapılıyor olmasıdır. Bu da diş dokusunda minimal kayıp anlamına gelir. Dişlerinizin ölçüsü alındıktan sonra laboratuvarda özenle hazırlanan estetik kaplamalarınız adeta takma tırnak kadar ince olur. Hem laboratuvar aşaması, hem klinik aşaması oldukça özen isteyen bir iştir. Sonuçları ise her zaman yüz güldürücüdür. Estetik açıdan bakıldığında en üstün özellikler laminate veneer kronlar yani yaprak porselenlerdedir.

Minelerde gelişimsel bozuklukların olduğu durumlarda, dişlerdeki aralıkların kapatılmasını istediğimiz durumlarda herhangi bir sebeple ortodontik tedavi uygulanamadığı durumlarda hafif çapraşıklıkların giderilmesinde, dişlerde şekil ve biçim bozukluklarının düzeltilmesi istendiğinde, diş boylarının uzatılmasını istediğimiz durumlarda, dişlerde fizyolojik olarak görülen aşınmaların tedavisinde, kırılmış veya çatlamış dişlerin tedavisinde, dişlerde temizlenemeyen lekelerin olduğu durumlarda kısacası estetik kaygılarımızı gidermek istediğimiz durumlarda hastalarımıza yaprak porselen önermekteyiz.

Diş sıkma alışkanlığı olan hastalarda, aşırı çapraşıklık olan vakalarda, ön dişlerin başbaşa kapandığı hastalarda, ağız hijyeni iyi olmayan hastalarda kalem ısırma, pipo kullanma gibi kronik alışkanlıkları olan hastalarda ise yapmaktan kaçındığımız bir işlemdir. Bu durumlarda diğer estetik malzemelerin tercih edilmesi doğru olur.

Bu tedavi şekli ile ilgili genelde, Sağlam olur mu? Hemen düşer mi? Çabuk kırılır mı? Renklenme yapar mı? gibi sorular yöneltmekte hastalarım. Her ne kadar her kişinin ağız durumu kendine özel olmakla ve kendi doktorunuzun gözlemi sonucu söyledikleri daha anlamlı olacaksa bile genel olarak aklınızdaki bu soruları cevaplamak istiyorum. Laminate kaplamalar oldukça sağlam olan porselen malzemelerden yapılmaktadır. Çapraz bir kuvvet gelmediği sürece kolay kolay kırılmaz. Yapıştırma sistemlerimiz geçtiğimiz 30 yıl içerisinde oldukça geliştiği için hemen düşmesi mümkün değildir. Kullanılan malzemenin cilalanabilir özelliği çok yüksek olan seramikler olduğu için zaman içinde renklenmesi mümkün değildir.

Laminate veneer kron ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın...

Diş Hekimi

Neriman Karakaş