Bazı insanlar güldüğü zaman gülümsemesinde bir şeylerin yanlış olduğunu hissedersiniz. Aslında dişler yan yana düzgün sıralanmıştır, renkleri de güzeldir ama bir şey gözünüze batar fakat tam anlamlandıramazsınız ya. İşte, tam da budur pembe estetik uygulamasının gerektiği durumlar. Yani görsel problem aslında dişte değil, diş etindedir.

Diş etlerinin sağlıklı olması ve gülümsediğimiz zaman veya konuşurken en fazla 1,5-2 mm görünmesi gerekir. Daha fazlası istenmez. Aynı zamanda diş eti hizalarının da birbiri ile uyumlu olası gerekir. Biri diğerinden daha aşağıda veya daha yukarıda olan diş etlerinde, dişlerden birinin boyu diğerine göre daha uzunmuş gibi görünmesine sebep olur ve bu asimetrik duruş görsel açıdan pek istenen bir durum değildir.

"Peki neler yapılabilir?" diye sorarsanız öncelikle iyi bir klinikte muayene gerekir. Gülüş ve dudak çizgisi dikkatli bir şekilde değerlendirilir. Diş eti boylarının uzun olmasının tek sebebi genetik faktörler midir? Yoksa herhangi bir hastalığa veya ilaç kullanımına bağlı olarak oluşmuş bir diş eti büyümesi midir? Soruşturulur. Eğer diş eti sağlığı yerinde değilse öncelikli olarak hastanın sağlıklı bir diş etine sahip olması sağlanır. Bunun için gerekli tedavi yöntemleri uygulanıp iyileşen diş etleri tekrar değerlendirilir. Eğer hastalığa veya ilaç kullanımına bağlı bir diş eti büyümesi varsa, hastanın doktoru ile görüşülür ve gerekli önlemler yapılır. Fakat sorun doğuştan gelen bir diş eti boyu problemi ise diş etleri istenilen hizaya çeşitli yöntemler kullanılarak rahatlıkla çekilebilir. Bu işlem; lazer kullanarak, koter kullanarak veya bisturi ile yapılabilir. Bu yöntemler, iyileşme ve tedavi sonucu açısından değerlendirildiğinde hiçbiri diğerinden üstün değildir. Hangi yöntemi kullanacağına hekiminizin karar vermesi en doğrusudur.

Pembe estetik uygulamaları lokal anestezi altında yapılır ve işlem sırasında hasta herhangi bir ağrı hissetmez. İşlem sonrasında da çoğunlukla ciddi bir ağrı şikayeti duyulmaz. Yapılan işlem özetle, diş etlerinin cerrahi bir prosedürle kısaltılmasıdır. Eğer tedavi bütün gülüş hattı için gerekli ise gülüşümüze eşlik eden bütün diş etleri düzenlenirken, sadece bir veya birkaç diş eti hizasında problem varsa sadece problemli dişlerin diş etleri düzeltilir. Böylece, diş boyları uzayacağı için gülüşümüz daha dolu dolu olacak, diş etleri dantel gibi dişlerimizi süsleyecek ve daha güzel bir gülüşe sahip olacağız.

Bazı durumlarda, daha ileri seviyede bir “gummy smile“ varlığında ise botoks ile dudak hattı aşağı çekilerek veya dudak bağlarının cerrahi olarak aşağı doğru yeniden konumlandırılması ile diş eti görünmesi maskelenebilir.

Sağlıklı ve güzel gülüşlerinizin olacağı bir hafta diliyorum.

Diş Hekimi

Dt. Neriman Karakaş