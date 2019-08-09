Dışadönük bir gündeyiz

Bugün ne yapılabilir? Son iki günün yorucu koşullarından sonra bugün daha hızlı ve özgür şekilde davranabiliriz. Yay burcundaki Ay Jüpiter’e doğru ilerliyor. Bu koşullar eğitsel imkanlara, yabancılarla ilgili olumlu gelişmelere ve yeni şeyler keşfedebileceğimiz olanaklara işaret etmekte. Şansımız yerinde. Özellikle yaratıcı konular, kutlamalar ve eğlenceli konular dikkat çekebilir.

Nelerden kaçınmalı? Bugün umutlarımızı canlı tutabileceğimiz, başkalarından çok şey öğrenebileceğimiz bir gündeyiz. Uzaklarla ilgili işler, yeni insanlar ve çevreler ilham verici olabilir. Dışadönük konulara zaman ayırabiliriz. Sosyalleşmek ve hayata iyimser bakmak, eğlenmek için güzel koşullar bulabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/ Rüzgar Daha somut düşünmeliyiz. Takvime göre bugün Rüzgar günündeyiz. Her türlü iletişim açısından güzel bir gündeyiz. Bugün değişikliklere karşı durmak oldukça zor. Kararlı şartlar aramaktan yorulabiliriz. Ancak sorumluluklarımızı yerine getirmek için konsantre olmak durumundayız.