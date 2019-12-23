Dişe lamina uygulamaları ile ilgili merak edilenler

Gülüş tasarımı dişlerin ağız içindeki pozisyonlarını, büyüklüklerini, dişlerin birbirleri ile olan ilişkisini ve dişlerin dudaklar, diş etleri gibi diğer yapılarla olan ilişkilerinin değerlendirilmesi ve sonrasında çeşitli düzenlemeler sayesinde kişiye en uygun gülüş tasarımının sunulması için geliştirilmiş bir konsepttir.

Daha önceden sadece maket üzerinde yaptığımız çalışmalarla hastalara tedavi sonrasındaki muhtemel görüntüyü gösterebiliyorduk. Artık gelişen teknoloji sayesinde hastaların ağzında da nasıl bir görüntü elde edeceğimizi bilgisayar yardımı ile gösterebiliyoruz.

Her bir dişin olması gereken bir boyutu, pozisyonu, açısı ve rengi bulunur. Ağızda gelişim sırasında veya daha sonradan ortaya çıkan bozukluklar neticesinde dişin bu özellikleri doğal olarak olması gereken değerlerden uzaklaşmış olabilir. Böyle bir durumda hangi yapıların ve hangi dişlerin en çok bu duruma neden olduğu belirlenip gerekli düzeltmeler için tedavi planı çıkartılmalı.

Gülüş tasarımını porselen kaplama, ortodontik tedavi gibi diğer estetik yaklaşımlardan ayıran en önemli şey sadece dişlerin değerlendirilmemesi aynı zamanda diğer yapıların da hesaba katılarak hasta hem normal pozisyondayken hem konuşurken hem de gülerken en doğal ve en iyi görünümün elde edilmesidir.

Gülüş tasarımında aşağıdaki tedaviler uygulanabilir:

-Ortodontik tedavi

-Estetik diş dolgusu

-Porselen kaplama

-Dudak dolgusu

-Diş etlerinin tedavi edilmesi

Gülüş tasarımı sadece bir seansta bitirilemeyecek kadar komplike, uzun zaman alan ve bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesinin gerektiği bir tedavidir. Gülüş tasarımında kişinin karakterinin ve gündelik yaşamının bir parçası olan konuşma, mimik ve gülme gibi fonksiyonlar ele alınarak sanatsal bir yaklaşımla bir tasarım yapılmalı.

Gülüş tasarımı için hekiminize başvurduğunuzda öncelikle ayrıntılı bir fizik muayene, ayrıntılı bir fonksiyonel muayene, farklı pozisyon ve açılardan fotoğraflar elde edilecektir.

Daha sonra doktorunuz size eksik gördüğü noktaları bildirecek ve sizinle birlikte nasıl bir görünüş istediğiniz konusunda karar verecektir. Daha sonra bu görünüşü hem maket üzerinde hem de bilgisayar programı aracılığı ile size gösterecek ve tedaviler bittikten sonra nasıl bir görünüm elde edileceğini size gösterecektir.

Gülüş tasarımının en önemli avantajlarından birisi de hekimin hasta ile birlikte karar vermesi ve hastanın da tedavinin bir parçası haline gelmesidir. Bu sayede tedaviye başlanmadan önce nasıl bir görünüm elde edileceği görülecek ve hastanın isteyebileceği bazı değişiklikler de yapılarak hastanın da memnun olacağı bir görünüm elde edilecektir

Lamina nedir?

Lamina dişin ön yüzeyini kaplamak için üretilen ince bir katmandır. Bu ince porselen katman hastanın ağız yapısına göre laboratuvarda özel olarak üretilir.

Hangi durumlarda lamina yapılır?

Dişlerinizin şekli, rengi ve boyutları konusunda şikayetçi iseniz ve bunun dışında herhangi bir diş probleminiz yoksa o zaman laminalar dişinizin görünümünü iyileştirmede sizin için uygun bir yöntem olabilir. Laboratuvarda sizin için özel olarak üretilen porselen tabaka dişinizin ön yüzeyine yerleştirilerek diş kusurlarının ortadan kaldırılmasında çözüm sunmaktadır. Aynı zamanda ortodontik tedavinin istenmediği minimal vakalarda da dişlerde kesim yapılarak lamina ile dişlere daha estetik bir görünüm verilebilir. Dişlerin ön bölgesinde bulunan boşlukları da kapatmak için porselen kaplamalar kullanılabilir.

Laminaların avantajları nelerdir?

Porselen kaplamalar dişlerin estetik, doğal ve sağlıklı görünmesini sağlarlar. Aynı kullanılan özel yapıştırıcı sayesinde çok güçlü bir şekilde yerleştirilebilirler. Çok ince oldukları için bu kaplamaları yerleştirmeden önce çok az bir diş kesimi yapmak gerekir. Bazı porselen kaplama türlerinde ise hiç kaplama yapmaya ihtiyaç yoktur.

Kaplama yapmadan önce dişler nasıl hazırlanır?

Laminaların dişe güçlü ve sağlam bir şekilde yapıştığından emin olmak için dişin ön yüzeyindeki mine tabakasının bir kısmı ortadan kaldırılır. Bu kaldırma işlemi dişin ön yüzeyinde sadece ince bir tabakaya uygulanır ve bu kalınlık genellikle yapıştırılacak olan porselen kaplamanın kalınlığına eşittir. Tüm bu işlemler süresince hastanın herhangi bir şekilde ağrı veya rahatsızlık hissetmemesi için lokal anestesi uygulanır. Dişler hazırlandıktan sonra porselen kaplamanın üretilmesi için ağızdan ölçü alınır ve bu ölçü laboratuvara gönderilir. Ayrıca yapılacak olan kaplamanın renginin diğer dişlerle aynı olması için de renk ve ton değerlendirmesi yapılır.

Lamina işlemi ne kadar sürer?

Lamina tedavisi en az 2 seansta bitirilmektedir. İlk seansta diş hazırlığınız yapılacak ve ölçünüz alınacaktır. Ölçü ve renk değerlendirmesine göre laboratuvarda üretilen porselen kaplamalar ikinci seansta yerleştirilecektir.

İlk seanstan sonra geçici bir kaplama yapılır mı?

Porselen kaplama öncesinde yapılan hazırlıkta diş çok az bir miktar kesildiği için genellikle geçici bir kaplamaya ihtiyaç duymayacaksınız. Daha geniş kesimler yapıldığı durumlarda ise hekiminiz gerekli görüyorsa geçici kaplama yapılabilir ve gerçek kaplama yerleştirilene kadar kullanılabilir.

Lamina yerleştirildikten sonra ne olacak?

Kaplama yerleştirildikten sonra sadece küçük düzeltmeler yapılabilir. Laminalar laboratuvarda size özel olarak üretildiği için büyük bir değişiklik yapmaya gerek kalmayacaktır. Yeni görünümünüze alışmanız bir süre zaman alabilir. Diş hekiminiz sizi 1 hafta sonra görmek isteyecek ve her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmek isteyecektir.

Laminalar ne kadar dayanıklı?

Laminalar son derece sağlam ve güçlü malzemelerdir. Fakat aynen doğal dişinizde olduğu gibi bunlarda da çatlamalar veya kırılmalar oluşabilir. Bu durumlarda küçük düzeltmelerle bu problemler ortadan kaldırılabilir veya gerektiği durumlarda yeni kaplama yerleştirilebilir. Kullanılan materyale göre doktorunuz size ne kadar süre boyunca laminaları kullanabileceğinizi bildirecektir.

Lamina yerine kullanılabilecek başka alternatifler neler?

Lamina yerine estetik diş dolgular da kullanılabilir. Bu dolgularda dişte herhangi bir hazırlık yapılmasına gerek olmadan tek seansta estetik sonuç almak mümkündür. Eskiden yapılan dolgularda dolgu ile diş arasındaki sınır göze çarparken yeni tekniklerle ve yeni materyallerle yapılan dolgularda bu sınır hiçbir şekilde anlaşılmaz, doğal bir diş görünümü elde edilir.