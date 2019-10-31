Dişler nasıl beyazlatılır?

Gün içinde tükettiğimiz çay, kahve, sigara ve diğer yiyecek ve içecekler dişlerimizde bazı lekelere neden olur. Bu lekelere çözüm olarak ise ilk akla gelen pahalı ürün veya tedaviler... Ancak bu tedavilere gerek kalmadan, evde yapacağınız birkaç küçük işlem ile daha beyaz dişlere kavuşmanız mümkün.

Karbonat diş beyazlatma için mucize sonuçlar veren ve her evde bulunan bir ürün. Birkaç damla limon suyunu ve bir çay kaşığı karbonat ile beraber karıştırın. Karışım macun kıvamını alıncaya kadar karıştırmaya devam edin. Elde ettiğiniz macunu bir diş fırçasıyla ya da parmağınız yardımı ile dişlerinize uygulayın. En fazla iki dakika boyunca dişlerinizin lekeli bölümleri boyunca ovalayarak uygulayın. Daha sonra ağzınızı bol su ile durulayın.

Karbonat ve limon suyu ile diş beyazlatma işlemini gün aşırı uygulayın. Birkaç uygulama sonra diş tonlarınızdaki değişimi fark edeceksiniz.