Güzellik

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEstetik Dişlerde oluşan çürüklere dikkat!
05.08.2019 - 13:53

Dişlerde oluşan çürüklere dikkat!

Diş Hekimi Zuhal Oygur dişlerde oluşan çürüklere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Dişlerde oluşan çürüklere dikkat!

Dişin ağızda görünen kısmına kuron, ağızda görünmeyen, kemik içinde kalan kısmına da kök adı verilir. Dişimiz birkaç tabakadan oluşur. Kuron kısmının en dışında yani ağzımızda görülen kısım mine adını alır. Dişimizin diş eti altında kalan ve kemik ile çevrelenen kök kısmının üzerini sement tabakası örter. Diş mine ve sement tabakalarının altında da dentin tabakası vardır.

Dentinin özelliği, dişin en büyük tabakasıdır ve mine tabakasının aksine sinir uçlarını barındırır. Bu özelliği ile ağrı mekanizmasında rol oynamaktadır. Dentin tabakasının altında diş pulpası vardır. Bu kısımda dişin damar ve sinirleri bulunur.

 Pulpa dişin sürmesi ve gelişmesi sırasında önemli bir rol oynar. Ayrıca diş sürdükten sonra da ağrı mekanizması ile dişimizin karşılaştığı sorunları bize iletir. Eğer çürük dişin pulpasına ulaşmadıysa çürük temizlenir. Ve yerine bir kaide üzerine direk olarak kompozit dolgu yapılabir yada indirek olarak ölçü alınarak porselen dolgu(porselen inley)ya da kompozit inley dolgularla restore edilir. Ancak çürük pulpaya ulaştıysa endodontik (kanal tedavisi) yapılır.

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Zamansız Beyaz Gömlek

Zamansız Beyaz Gömlek
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
KOVA
BALIK
Bugün

Sabah saatlerinde ikili ilişkilerinizde huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Sinirlerinize hakim olmakta zorlanacağınız zamanlar olabilir....Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma ortamınızdaki gerginlikler bugün gündeme gelebilir. Başkalarına bağlı konular yüzünden işleriniz sürüncemede kalabilir. Çalışma...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi ifade ederken gergin anlar yaşayabilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren uğraşlar içinde olmak sizi rahatlatabilir. Ani...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde evde kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Başınızı belaya sokmamaya özen gösterin. Ailenize ait konular gündeminizi...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Konuşmalar ve yazışmalar günlük hayatınızı etkileyebilir. Bu kadar hareketli bir günde yanlış anlaşılmalar fazla olabilir. Yaşanabilecek...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sabah saatlerinde gelirlerinizle ilgili konularda huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Ortak para konuları gündeminizi etkileyebilir....Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Duygusal konsantrasyonunuzu sağlamakta zorlanabilirsiniz. Sabah saatlerinde kişisel...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde kendinizi tartışmaların ortasında kalmış gibi hissedebilirsiniz. Huzursuzluğunuz gün boyu sürebilir. Gelecek...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Bugün isteklerinizi elde etmek için gergin tavır sergileyebilirsiniz. Tartışmalara...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Bugün isteklerinizi elde etmek için gergin tavır sergileyebilirsiniz. Tartışmalara...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hayatınızda başkalarına bağlı konular sizi huzursuz edebilir. Sabah saatlerinde konuştuklarınızla başınızı belaya sokabilirsiniz. Duygusal...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün finansal konulara dikkat etmenizde fayda var. Sabah saatlerinde ani tartışmalar içine girebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı...Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanFalcılık
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluStrese "Dur" Demek İstiyorum
Doç. Dr. Tayfun Türkaslan
Doç. Dr. Tayfun TürkaslanBPA, Genital Organı Küçültüyor
Bengül Güner
Bengül GünerOrganik Giyim Önem Kazanıyor!
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkMinimal Rinoplasti
Melodi Saz
Melodi SazKakaolu Gece Maskesi
Bükre İkizer
Bükre İkizerEn Trend Aksesuarlar 2019
Öğr. Gör. Reşat Coşkun
Öğr. Gör. Reşat CoşkunBel Ağrısı ve Uyuma Şeklimiz
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluAslan’da yeniay neler getiriyor?
Diyetisyen Deniz Zünbülcan
Diyetisyen Deniz ZünbülcanDiyette Mısıra Yer Var mı?
En Çok İzlenen Videolar
Silivri'de işçilerin kaldığı barakalarda korkutan yangınSilivri'de işçilerin kaldığı barakalarda korkutan yangın
Antidepresan ilaçlar bağımlılık yapar mı?Antidepresan ilaçlar bağımlılık yapar mı?
Şehir hayatı depresyonu tetikliyor mu?Şehir hayatı depresyonu tetikliyor mu?
Tükenmişlik sendromu bir depresyon çeşidi mi?Tükenmişlik sendromu bir depresyon çeşidi mi?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dişlerde oluşan çürüklere dikkat!

Dişlerde oluşan çürüklere dikkat!

Muhafazakar giyimde yeni trendler

Muhafazakar giyimde yeni trendler

Meyve suları hakkında bilinmeyenler

Meyve suları hakkında bilinmeyenler

Tommy Hilfiger Yaz 2019 mayo koleksiyonunu bir beach pop-up etkinliği ile kutladı

Tommy Hilfiger Yaz 2019 mayo koleksiyonunu bir beach pop-up etkinliği ile kutladı

Sıradaki Haber