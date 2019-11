Diyabete karşı bilinçli ol, sağlıklı yaşa!

Diyabet, şekeri düzenleyen insülin hormonu yeterli düzeyde algılanamadığında ve salgılanan insülin hücreler tarafından kullanılamadığında oluşan, yaşam boyu devam eden kronik bir hastalık.

Son rakamlara göre dünyada 425 milyon diyabetli hasta var. Diyabet tek başına ölüm nedenleri arasında 6’ıncı sırada. Diyabet nedeniyle her 8 saniyede 1 kişi hayatını kaybediyor. 2007 yılında dünyada diyabet için harcanan para 232 milyar dolar, 2017 yılında bu rakam 727 milyar dolara çıktı. Gelecek 20 yıl içinde, dünyada diyabetli kişi sayısının 600 milyona ulaşacağı öngörülüyor.

Türkiye için korkutucu tablo

Türkiye için de durum dünyadakinden farklı değil. Türkiye’de erişkin Tip 2 diyabetli yaklaşık 7,2 milyon diyabet hastası var ve 2045 yılında 11,2 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Avrupa’da diyabetin görülme sıklığının en yüksek olduğu ülke de Türkiye. Hatta Türkiye diyabetli kişi sayısı açısından Rusya ve Almanya’dan sonra 3’üncü sırada yer alıyor. Araştırmalar, Türkiye’de tanısı konulmamış 2,7 milyon diyabetli olduğunu ortaya koyuyor.

Tedavide devam büyük önem taşıyor

Peki diyabet tanısı almak ve tedaviye başlamak diyabet tedavisi için yeterli mi? Maalesef tanı ve tedaviye başlamak yeterli değil. Tedaviye devam büyük önem taşıyor. Ayrıca her hasta özel ve benzersiz. Bu da her hastanın koşulları ve diyabet deneyiminin farklı olduğu anlamına geliyor.

Sanofi’den koşulsuz destek

