Polikistik over sendromu adet düzensizliği, yumurtalıklardaki kist görünümü ve hormon düzensizlikleriyle karakterize bir hastalıktır. Dünyada her 10 kadından 1’inde görülür.

PKOS üreme sistemi başta olmak üzere vücuttaki tüm sistemleri etkiler ve birçok hastalık için risk oluşturur. Obezite, sivilce, erkek tipi kıllanma, saç dökülmesi-kelleşme, insülin direnci, psikolojik problemler, kötü kolesterol profili, şeker hastalığı, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon ve bazı kanser türleri PKOS’lu bireylerde daha sık görülür.

PKOS’lu kadınların %40-75’i üreme sorunları yaşamaktadır. Hormonal sorunlar, yumurtlamanın olmaması, adet düzensizlikleri, implantasyon ihtimalinin sağlıklı bireylere göre daha az olması, düşük riskinin yüksek olması altta yatan nedenler arasındadır.

Polikisitk over sendromunun tedavisinde çeşitli ilaçlar, cerrahi yöntem ve yardımcı üreme yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak tedavinin kilit noktası yaşam tarzı değişikliğidir. PKOS’lu bireylerde diyet ve egzersiz desteğiyle semptomların %55-100 düzeldiği bilinmektedir. Ayrıca diyet ve egzersiz diğer tedavi yöntemleriyle birlikte uygulandığında tüm tedavilerin başarı oranlarını artırmaktadır.

Polikistik Over Sendromunda Uygulanması Gereken Yaşam Tarzı Değişiklikleri

1. Kilonuzu kontrol edin.

Kilo artışı PKOS semptomlarını artırır, tedavinin başarı oranını düşürür. Kilolu bireylerin zayıflaması ise tüm PKOS semptomlarında hafiflemeye neden olur.

2. Yeterli protein aldığınıza emin olun.

Proteinler tokluk hissi verir ve metabolizmayı hızlandırır. Ayrıca insülin duyarlılığını artırır ve hormonal faktörlerin düzelmesini sağlar.

3. Yağ seçimine dikkat edin.

Trans ve doymuş yağlar PKOS semptomlarını artırırken; doymamış yağlar semptomları azaltır. Özellikle çoklu doymamış yağ asitlerinin üreme sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunur.

4. Karbonhidratları seçerek tüketin.

Hızlı sindirilen karbonhidrat kaynaklarını olabildiğince az tüketin. Lif içeriği yüksek karbonhidratları tercih edin.

5. Yeterli vitamin ve mineral aldığınıza emin olun.

PKOS’lu bireylerde D, E ve C vitamini başta olmak üzere vitamin ve mineral eksiklikleri sık görülür. Ayrıca tedavide kullanılan ilaçlar çinko, magnezyum, selenyum, koenzim Q10, folik asit, B2, B3, B6, B12 ve C vitamini eksikliklerine neden olabilir.

6. Antioksidan besinler tüketin.

Oksidan maddeler hücrelerimize hasar vererek birçok hastalığa neden olur. Vücudumuzun bu maddeleri temizlemesine yardım eden besinlere antioksidan besinler adı verilir. Kırmızı-mor meyveler, beyaz çay, yeşil çay, barbunya, enginar, hurma, elma, yeşil yapraklı sebzeler, lahanalar, brokoli, soğan, sarımsak, kivi, portakal gibi besinlerin antioksidan içeriği yüksektir.

7. Antiinflamatuar besinler tüketin.

Vücudumuzda bir doku hasarı oluştuğunda inflamasyon meydana gelir. İnflamasyonun kronikleşmesi birçok hastalık için risk oluşturur. PKOS semptomları da inflamasyonun etkisiyle artar. Antiinflamatuar besinler ise PKOS semptomlarını hafifletir. Üzüm, yaban mersini, zerdeçal, yeşil çay, ceviz, fındık, badem, kırmızı meyveler, adaçayı, biberiye, meyan kökü, soğan, sarımsak, zeytin, tahin, avokado antiinflamatuar besinlere örnektir.

8. Kahve tüketimini sınırlandırın.

Fazla tüketilen kahve ve kafeinin gebelik ihtimalini azalttığını gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Ayrıca kafein PKOS’ta olumlu etkileri olan inositolün emilimini azaltır. Bu nedenlerle günde 2 fincandan fazla kahve tüketimi önerilmez.

9. Sigara ve alkol kullanmayın.

Sigara ve alkol kullanımı PKOS semptomlarını artırır. Üreme ihtimalini ve yardımcı üreme yöntemlerinin başarısını azaltır.

10. Stresten uzak durun.

Stres pek çok metabolik yoldan PKOS semptomlarını artırır. Bu nedenle PKOS’lu bireylerin stresle başa çıkma ve stresi azaltma yöntemlerini sık sık kullanması tavsiye edilir.

11. Fiziksel aktivitenizi artırın.

Egzersiz inflamasyonu azaltır, insülin direncini düşürür, hormon seviyelerini olumlu etkiler, depresyon gibi psikolojik sorunları hafifletir, kalp damar sağlığını korur ve bireyin yatkın olduğu tüm kronik hastalıkların riskini azaltır. Bu nedenle PKOS’lu bireylerin düzenli egzersiz yapması önerilir.

12. Düzenli uyku alışkanlığı kazanın.

Uyku metabolizmanın ve melatonin hormonunun düzenli çalışması için gereklidir. Uyku saatleri ve süresi PKOS semptomlarıyla ilişkilidir. Bu nedenle en az 4 saati 11.00-04.00 saatleri arasında olmak üzere günlük 6-8 saat uyku tavsiye edilir.

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