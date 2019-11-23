10 Sağlıklı Abur Cubur

Abur cuburun sağlıklısı mı olur diyenlere:) Doğru seçimlerle onları sağlıklı hale getirmek sizin elinizde.
İşte hem keyifli, hem sağlıklı hem de düşük kalorili sağlıklı abur cubur alternatifleri.
1. Az yağlı patlamış mısır
Film gecelerinin vazgeçilmezi mısır! Az yağlı olursa neden olmasın. Ama 1 su bardağı patlamış mısırın bir dilim ekmek ile aynı enerjiye sahip olduğunu unutmadığımız sürece:)
2. Kuru meyveler
Özellikle elma, portakal ve çilek! Ama miktara dikkat, çünkü kuru meyveler taze meyvelere göre daha fazla enerjiye sahip:)
3.Yağlı tohumlar
Zengin omega-3 ve protein içeriği ile porsiyon kontrolü varsa kuruyemişler şahane alternatifler olabilir:)
4. Leblebi
İster sarı ister beyaz! 1 çay bardağının 1 dilim ekmeğe denk olduğunu unutmadan:)
5. Ev Yapımı Milkshake
Süt, dilediğiniz taze meyveler, biraz tarçın biraz kakao robotta dııırrrrtt ! Şahane karışımlar yapmak sizin elinizde:)
6. Ev Yapımı Meyveli Yoğurt
Yoğurt, dilediğiniz meyveler ve biraz da tarçın! Hoop şipşak hazır:)
7.Yulaflı Puding
Sütünüzü yulaf ve kakao ekleyip kaynayıncaya kadar pişiriyorsunuz, üstüne fındık/badem/ceviz, hoop pudinginiz hazır:)
8.Tam Tahıllı Sandviç/Tost
Tam tahıllı ekmek arası bol yeşillikli peynirli bir sandviçe kim hayır diyebilir ki:)
9. Meyve-Fıstık Ezmesi
Dilediğiniz bir meyve (elma, muz efsane olabiliyor:)) üzerine fıstık ezmesi, hindistan cevizi, bi tık bitter çikolata! Tatlı krizlerinin savaşçısı:)
10. Wasa-Peynir
Wasa üstü light labne, biraz bal ya da pekmez ile hem tatlı hem de tuzlu harika bir ara öğün yapabilirsiniz.
Tabi ki sağlıklı diye sınırsız yemiyoruz:) Porsiyon kontrolünüz her daim sizinle olsun. Beslenmenizi yasaklar değil dengeler yönetsin.