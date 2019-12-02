Su Hayattır

“Su” deyip geçiyoruz çoğu zaman. Araba için benzin ne ise bizim için de suyun o olduğunu bilmeden... Oysa ki, vücudumuzun kullandığı en önemli, en gerekli yakıt “su”dur.



Suyun vücudumuzda;

- Besin öğeleri ve metabolik atıkları taşımak,

- Vücut ısısını ayarlamak,

- Vücudun eklem yerlerinde ve iç organlarda kayganlığı sağlayarak sürtünme ve aşınmaları önlemek,

- Darbelere karşı koruma sağlamak,

- Vitamin, mineral, aminoasit, glikoz ve diğer moleküller için çözücü madde olmak

gibi birçok önemli görevi var. Ayrıca kas, kemik ve tüm organlarımızın yapısında bol miktarda bulunuyor.



Vücuttan % 1-2’lik bir su kaybı bile, harekette düzensizlik, iştahsızlık, sabırsızlık, yorgunluk, kalp atım hızında artma gibi etkilere neden olurken; % 6-7’lik bir su kaybı, baş ağrısı, soluk almada güçlük, konuşma zorluğu, hatırlamada güçlük, kan yoğunluğunda artma gibi sonuçlara neden oluyor.



Su, enerjimizi artırıyor

Kaslarımızın yaklaşık %75’i, kemiklerimizin %22’si ve kanımızın ise %83’ü sudan oluşuyor. Bir şekilde yeterli miktarda su içmeyip, susuz kaldığımızda beynimizin ve vücudumuzun çalışması yavaşlıyor. Vücudumuzun bölümleri olması gerektiği gibi çalışamıyor, enerjimiz düşüyor ve yorgun-tembel hissetmemize sebep oluyor. Hiç düşündünüz mü, belki de kronik halsizliğiniz yetersiz su içtiğiniz içindir?



Sindirim sistemini düzenliyor

Kabızlık problemi mi yaşıyorsunuz? Lifli gıdalar yiyerek bunu çözebileceğiniz söylendi ama bu gıdaları yemeye başladığınız halde problemleriniz devam mı ediyor? Öyleyse su tüketim miktarınızı bir gözden geçirin. Çünkü lifler, bağırsaklarda çalışabilmek için bol miktarda suya ihtiyaç duyuyor. Eğer yeterli miktarda su tüketimi olmazsa, tam tersi bir etkiye sebep olup, kabızlık probleminizi daha da vahim bir hale getirebiliyor.



Enfeksiyonlarla savaşıyor, toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor

Su içmek, vücudumuzda toksinlerle savaşmak ve onları atmak için de önemli. Özellikle de üriner sistem enfeksiyonları ve böbrek taşlarının önlenmesinde ve tedavisinde suyun etkisi çok büyük. Günde 2 litre idrar üretmeyi sağlayacak kadar su içmek, böbrek taşına yol açabilecek maddelerden arınmayı sağlıyor.



Ayrıca, solunum yollarımızı temizlediği için, alerji ve soğuk algınlıkları için de son derece etkili olduğunu hatırlatmakta fayda var.



Kalp Çalışmasını Destekliyor

Kaslar, hareketleri için bol miktarda suya ihtiyaç duyar. Eğer vücutta yeterli su yoksa kan yoğunluğu artar ve kalp bu kalınlaşmış kanın vücutta dolaşımını sağlarken gereğinden fazla efor sarfederek aşırı yorulur. Eğer kalbiniz yeteri kadar güçlü değilse, bu durum ileride ciddi kalp rahatsızlıklarına sebep olabilir. Yapılan bir araştırma sonucunda, günde 5 bardaktan fazla su içen insanların kalp krizi riskinin, günde 2 bardak içenlere göre %41 oranında daha düşük olduğu bulundu. Su tüketiminin ne kadar önemli olduğunu göstermeye yetecek bir çalışma değil mi?



Cildi Temizliyor

Birçoğumuzun da bildiği gibi bol miktarda su içmek, cildimiz için de faydalı. Cildin nem dengesinin sağlanmasına ve sivilceye neden olan toksin ve bakterilerin uzaklaştırılmasına da yardımcı oluyor. Daha parlak ve daha sağlıklı bir cilt için ilk adım, yeterli su içmektir!



Egzersiz Performansının düşmesini engelliyor

Terlemeyle oluşan sıvı kaybı yerine konulmazsa, vücutta halsizlik başlayacak ve egzersiz performansı düşecektir. Fakat egzersiz sırasında da yeterli miktarda su içildiğinde, performansın düşmesi engellenmiş olur. Ayrıca su vücut ısısını da düzenledği için egzersiz sırasında daha enerjik olmaya yardımcı olacaktır.



Konsantrasyon ve beyin çalışması üzerinde etkilidir

Beynimizin %85’i sudan oluşuyor ve bu oranı koruması gerekiyor. Bu yüzden, susuz kaldığımız zamanlarda, konsantrasyonumuz ve kısa süreli hafızamız da olumsuz etkileniyor. Yani çok yorulduğunda “beynimiz sulanmıyor”, aksine “beynimiz kuruyor”.



Migren Hastaları Dikkat!

Başınız ağrımaya başladığında, ağrı kesici içmek yerine öncelikle 1-2 bardak su için. Belki de ağrınızın tek sebebi susuz kalmış olmaktır. Günde en az 1 litre su içen migren hastalarının, iki haftalık süreçte diğer hastalara göre 21 saat daha az ağrı yaşadığını biliyor muydunuz?



Su kilo verdirir mi?

En çok merak edilen konulardan biri de budur. Direkt olarak böyle bir şeyden bahsedemeyiz ama “su, kilo vermeye yardımcı olur” diyebiliriz. Araştırmaların ortaya koyduğu bir durum var: Pek çok kişi, çoğu zaman susuzlukla açlığı karıştırıyor; yani vücudun su isteğini, yeme isteği olarak algılıyor, bu da fazladan kalori alımına sebep oluyor. Ayrıca suyun iştahı baskılayıcı etkisi de var. Yemekten önce yarım litre (iki büyük bardak) su içen kişilerin, normalde aldığından %13 daha az kalori aldığı ortaya çıkmış.



Bunların yanı sıra vücut susuz kaldığında, yağ hücrelerinin parçalanması da zorlaşıyor. Yani kilo vermek için ne kadar uğraşırsanız uğraşın, yeterli miktarda su içmiyorsanız işiniz daha zor olacaktır.



Su yerine çay, kahve, meyve suyu, süt, kola?

Su, sudur. Susayınca süt içen, kola içen veya gün boyu çok çay içtiği için su içmeyi unutan insanlar var. Sekreterinizden Ayşe Hanım’ı bağlamasını isteseniz, fakat o ise, bu Ayşe Hanım’ın arkadaşı diyerek Esra Hanım’ı bağlasa, ihtiyacınız olana ulaşmış olur musunuz? Vücudunuz ne istiyorsa, ona onu verin.



Ne kadar su?

Geçmiş dönemlerde, “bol miktarda su için” denilince, bunu 5-6 litre olarak algılayıp, çok fazla miktarlarda su içerek, su zehirlenmesi yaşayan insanlar olmuştu. Herkesin cinsiyetine, aktivite derecesine, kilosuna, aldığı günlük kalori miktarına, kafein ve alkol tüketim durumuna ve mevsime göre içmesi gereken günlük su miktarı farklıdır. Fakat en az aldığınız kalori başına 1 ml su tüketmeniz gerekiyor. 1,5 litrenin altına düşmeyin, sporcu veya ağır işçi değilseniz 3.5 litrenin üzerine de çıkmaya gerek yok. Kaç bardak derseniz, bardağın ölçüsü de önemli olmakla birlikte, örneğin orta boy (250 ml) bir bardakla günde ortalama 8-10 bardak diyebiliriz.



Diyetisyen Melda DEMİRÖZ

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